Smartphones : Sony aurait du mal à satisfaire la demande en caméras des autres constructeurs

Si les smartphones de Sony ont du mal à se vendre, la division qui vend des caméras à d’autres constructeurs se porte très bien. Si bien que, comme le rapporte Bloomberg dans un article publié cette semaine, les usines de l’entreprise ne pourront pas satisfaire toute la demande. Celles-ci fonctionnent pourtant 24h/24 et 7j/7, et tournent même pendant la période de fin d’année.

Face à cette demande qui explose, Sony a déjà prévu d’importants investissements afin d’augmenter sa capacité de production. Mais d’après Terushi Shimizu, le patron de la division spécialisée dans les semi-conducteurs chez Sony, même avec ces investissements, il est encore possible l’entreprise ait du mal à satisfaire la demande pour les caméras de smartphones. « Nous allons devoir nous excuser auprès de nos clients parce que nous ne pouvons pas en produire assez », a déclaré le responsable, cité par Bloomberg.

Alors que le marché des smartphones est toujours au point mort, la demande pour les caméras qui équipent ceux-ci est en hausse. Cela est dû au fait qu’aujourd’hui, la plupart des smartphones haut de gamme et même de gamme intermédiaire n’ont pas plus qu’une seule caméra sur le dos, mais deux, trois, ou même quatre.

Cette année, même Apple a embrassé cette tendance. L’iPhone 11 est équipé de deux caméras sur le dos tandis que l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max en a trois.

Le Mi Note 10, l’un des appareils récemment sortis par Xiaomi, compte, au total, 5 caméras sur le dos. Et d’après certaines rumeurs, le Galaxy S11 pourrait adopter une configuration similaire.

Le capteur ToF, un nouveau filon pour Sony

En plus de ses caméras pour smartphones, Sony se tourne aujourd’hui vers un nouveau type de capteur pour les smartphones : le capteur ToF.

Il s’agit d’un capteur 3D qui peut mesurer les distances avec précision et qui peut par exemple améliorer la qualité des photos prises en mode portrait.

Certains modèles sortis en 2019 en sont déjà équipés. Et l’année prochaine, de plus en plus de constructeurs devraient adopter le ToF.

Pour Shimizu, 2019 n’était que l’année zéro pour les capteurs ToF. Et plus on trouvera des usages pour ce type de capteur, plus la demande va aussi augmenter pour celui-ci.

D’après les rumeurs, Apple envisagerait d’équiper ses prochains iPhone et iPad d’un ToF sur le dos afin d’améliorer la qualité des applications en réalité augmentée.