Snapchat : après les chats, voici les filtres… pour les chiens !

Des filtres pour chiens aussi sur Snapchat

En octobre dernier, Snapchat lançait de nouveaux filtres (ou Lenses en anglais) à destination des chats. Une fonctionnalité (essentielle bien sûr !) basée sur un nouvel algorithme capable de détecter à l’écran la présence de nos chers félins. Pour Noël, le groupe a réservé une petite surprise à ses fans, en déployant les « Lenses for Dogs« , soit les filtres… pour chiens.

En effet, si l’application est notamment réputée pour transformer ses utilisateurs en meilleur ami de l’homme, Snapchat s’adresse désormais à nos compagnons à quatre pattes, avec une fonction dédiée. Pas de révolution toutefois, l’ensemble fonctionne de la même manière que les filtres pour chats, et les chiens capturés en vidéo ou en photo via l’application, peuvent donc être affublés de différents filtres.

A l’heure actuelle, seulement une petite dizaine de filtres sont disponibles, mais on imagine que Snapchat proposera bientôt de nouvelles fonctionnalités dédiées à nos animaux de compagnie. Une excellente manière d’ennuyer encore un peu plus nos chiens et nos chats avec nos applications modernes, mais de quoi égayer certains repas de fêtes de fin d’année.

Dès à présent, on peut donc s’amuser à faire voler un papillon sur la truffe de son bulldog, à entourer la tête de son labrador d’une pizza, à transformer en renne de Noël son fidèle berger allemand ou encore à faire porter des lunettes à son pitbull. Reste à savoir maintenant, après les chats et aujourd’hui les chiens, quelle sera la prochaine victime animale du géant Snapchat.