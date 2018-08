Snapchat perd des millions d’utilisateurs à cause de son nouveau design

Le nouveau design de Snapchat a eu des conséquences sur son nombre d’utilisateurs actifs par jour. Ce nombre est passé de 191 millions à 188 millions.

Le nombre d’utilisateurs actifs par jour de Snapchat passe de 191 millions au premier trimestre 2018 à 188 millions au second trimestre. C’est ce qu’indique la société dans ses derniers résultats trimestriels.

« Alors que nos utilisateurs actifs mensuels ont poursuivi leur croissance ce trimestre, nous avons enregistré une baisse de 2% de nos utilisateurs actifs quotidiens. Cela est principalement dû à une fréquence d’utilisation légèrement inférieure parmi nos utilisateurs en raison des perturbations causées par notre nouveau design. Cela fait environ six mois que nous avons largement déployé la refonte de notre application, et nous avons travaillé dur pour itérer et améliorer Snapchat en nous basant sur les commentaires de notre communauté », explique Evan Spiegel, le CEO.

Présenté l’année dernière, le nouveau design de Snapchat devait rendre l’application plus facile à comprendre pour les nouveaux utilisateurs. L’idée était surtout de séparer les contenus des amis de ceux des médias et des influenceurs. Ainsi, la partie gauche de l’appli était dédiée aux amis tandis que celle à droite était pour consommer du contenu.

Mais le nouveau design de Snapchat n’a pas fait l’unanimité et en plus des nombreuses critiques sur les (autres) réseaux sociaux, plus de 1,2 millions de personnes ont signé une pétition pour demander à Snapchat de faire machine-arrière.

Afin de calmer les mécontents, Snapchat a tout d’abord lancé un système d’onglet pour aider les utilisateurs à organiser le contenu. Mais cela n’ayant pas suffi, Snapchat a dû rétro-pédaler sur certains aspects de son nouveau design.

Nouveau nouveau design

Au mois de mai, l’application affichait de nouveau les messages des amis par ordre chronologique (au lieu d’utiliser un algorithme personnalisé) et replaçait les Stories des amis dans la partie droite de l’application (alors que celles-ci étaient mélangées avec les messages).

Evan Spiegel avait expliqué que cette mise à jour permet de réparer les erreurs commises par Snapchat « tout en maintenant les changements structurels qui ont été faits en séparant les amis des créateurs et en triant les Stories des amis par relations ».

Le nouveau design de Snapchat devait permettre à l’appli de gagner de nouveaux utilisateurs. Mais finalement, celui-ci fait reculer le réseau social alors que son concurrent Instagram (qui a copié sa fonctionnalité Stories) continue de grandir.

Cependant, les résultats trimestriels de Snapchat ne sont qu’en partie décevants. Comme l’a expliqué Evan Spiegel, le nombre d’utilisateurs actifs par mois a continué à augmenter. Et l’entreprise a également observé une hausse de 44 % de ses revenus en glissement annuel.