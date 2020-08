Snapchat permettra bientôt de partager certains de ses contenus en dehors de son application

Contrairement à la plupart de ses concurrents, Snap, droit dans ses bottes, n’avait encore jamais cédé à la tentation de rendre visibles ou publics ses contenus en dehors de son application. En gros, sans l’app Snapchat, pas de Snapchat, la définition même du vase clos.

Cela pourrait bien changer prochainement. Snap est en train d’expérimenter une fonction de partage de certains contenus en dehors de l’application mobile. Ce qui n’est pour le moment qu’un test sera mis à disposition pour certains utilisateurs de l’app à partir du mois prochain, mais pourrait éventuellement s’étendre plus largement ensuite.

L’horreur : certains contenus de Snapchat bientôt visibles dans un vulgaire navigateur internet !

Cette expérience se limitera dans un premier temps aux contenus visibles par le public qui sont déjà destinés à la publication, comme les contenus originaux de Snapchat, et la section « Nos Stories ». Snap permettait déjà de partager ce contenu dans son application, mais l’expérience permettra aux utilisateurs de partager le contenu de Snapchat en dehors de son application également. Les liens partagés s’ouvriront dans l’application Snapchat si elle est installée, ou dans un navigateur web mobile si elle ne l’est pas. Il sera intéressant de voir comment les liens sont formés et s’ils sont accessibles à partir d’un navigateur sur PC, en cas de partage par email par exemple.

« Nous sommes toujours à la recherche de moyens de rendre encore plus facile l’accès au contenu engageant et actuel de Snapchat et de le partager avec vos amis », a déclaré un porte-parole de Snap dans un communiqué.

Rappelons que Snap avait déjà précédemment montré sa volonté d’inciter les utilisateurs à partager des stories en dehors de son application. Elle va maintenant plus loin en permettant aux utilisateurs de partager facilement des contenus qui étaient auparavant la propriété de Snapchat en dehors de l’application, comme ses propres émissions « Snap Originals », des contenus de ses partenaires Discover et des Snaps de célébrités.

S’agit-il d’un tournant stratégique pour Snap ? Il est peut-être un peu tôt pour l’affirmer, mais ce type de changement se situerait dans la continuité de modifications opérées – prudemment et à doses homéopathiques – par l’application il y a déjà quelque temps.