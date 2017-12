Snapchat travaillerait sur l’intégration des Stories sur le web

Snapchat pourrait permettre aux site web d’intégrer les Stories. Selon Cheddar, le réseau social travaillerait sur cette fonctionnalité. Une stratégie comparable à celle de Twitter qui a permis l’intégration native des tweets en 2011.

Toujours en quête de croissance, Snapchat envisagerait maintenant de permettre l’intégration de ses Stories en-dehors de l’application, sur les sites web. C’est ce qu’affirme le site Cheddar, qui a été relayé par plusieurs médias de la presse high-tech américaine.

Selon Cheddar, qui cite une source proche du dossier, la fonctionnalité s’appellerait « Stories Everywhere » et le but serait de rendre le contenu de l’application disponible ailleurs que sur celle-ci.

Pour concrétiser ce projet, Snap aurait recruté Rahul Chopra, ancien vice-président de News Corp et ancien PDG de Storyful. En permettant l’intégration des Stories, Snapchat espèrerait toucher plus de personnes et les encourager à télécharger son application. Cette stratégie serait similaire à celle de Twitter qui, en 2011, a permis l’intégration des tweets sur les sites web. Une fonctionnalité qui a par la suite été reprise par Facebook et d’autres réseaux sociaux.

Bien sûr, tout ceci est à prendre avec les pincettes d’usage, mais l’intégration des contenus de Snapchat sur les sites web (et peut-être aussi le développement d’une version web façon Instagram) serait une fonctionnalité intéressante, notamment pour les médias qui utilisent pour le moment des captures d’écran pour citer des snaps.

Alors qu’il était perçu comme un sérieux concurrent pour Facebook et Instagram, Snapchat est aujourd’hui en perte de croissance. Snap a récemment admis que son application peut parfois être compliquée. Et la société a décidé de refaire le design afin d’attirer plus de nouveaux utilisateurs. De plus, alors que le développement de l’appli était trop focalisé sur iOS, Snap a également annoncé qu’il allait refaire la version Android.