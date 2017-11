Le nouveau design de Snapchat se précise

Snapchat présente les grandes lignes de son nouveau design.

Face à une perte de croissance après son introduction en bourse, Snapchat a annoncé une refonte du design de son application ainsi qu’une optimisation de son application Android. Selon les rumeurs, ce nouveau design arrivera bientôt. Et en attendant, le réseau social nous donne déjà un petit aperçu de ce à quoi le nouveau Snapchat va ressembler.

En substance, Snapchat pense qu’il pourra produire plus d’engagement en séparant le social du média. « Jusqu’à présent, les médias sociaux ont toujours mélangé des photos et des vidéos de vos amis avec des contenus d’éditeurs et de créateurs », lit-on dans un billet de blog.

Séparation entre social et média

Sur le nouveau design de son application, les Chats et les Stories des amis seront sur le côté gauche, tandis que les contenus des éditeurs, des créateurs et de la « communauté » seront à droite. La caméra reste quant à elle au centre.

Sinon, The Verge explique que pour faire la distinction entre ce qui doit être à droit et ce qui doit être à gauche, Snapchat se basera sur les abonnements. Plus précisément, la partie à gauche de l’application sera pour les personnes qui vous suivez et qui vous suivent également. Le reste du contenu ira à droite.

Snapchat évoque également un nouvel algorithme pour mettre en avant les publications des amis les plus proches, sur la partie gauche de l’application. « La nouvelle page Amis située à gauche de la caméra affiche vos amis en fonction de la façon dont vous communiquez avec eux », indique Snapchat. En d’autres termes, plus vous interagissez avec quelqu’un, plus le contenu de cette personne sera mis en avant.

A droite, sur la partie Discover, Snapchat mettra les abonnements de l’utilisateur, suivis de suggestions de contenus qui pourraient l’intéresser même s’il ne suit pas les auteurs.

L’idée de Snapchat de séparer le social et le média n’est pas sans rappeler un test mené par Facebook qui a fait grogner quelques médias. Dans ce test, le fil d’actualité principal aux amis, tandis que les publications des pages sont placées sur le fil Explorer.