Snapchat travaillerait sur un moteur de recherche visuel, en partenariat avec Amazon

Des lignes de code sur la version Android de Snapchat suggèrent que le réseau social serait en train de développer un moteur de recherche visuel qui permettra d’identifier des chansons et des objets (ou des produits).

Snapchat travaillerait sur un projet dont le nom de code est Eagle et qui permettrait aux utilisateurs de faire des recherches visuelles, afin d’identifier de la musique, des objets, etc. Et l’un des partenaires avec lesquels la société travaillerait serait Amazon.

Ce nouveau projet a été découvert par un informateur du site TechCrunch qui a fouillé dans le code de l’application Snapchat pour Android.

Pour le moment, on ne sait pas exactement comment cela pourrait fonctionner. Mais parmi les éléments du code découverts par la source de TechCrunch, il y a la chaîne de caractères « Camera Search », et d’autres qui suggèrent qu’une fois un objet scanné avec la recherche, il sera possible de de partager la chanson ou le produit identifié avec un autre utilisateur.

Une autre chaîne, quant à elle, suggère qu’après avoir identifié un objet, il sera possible de « voir tous les résultats sur Amazon ».

Une ligne de code suggère que pour utiliser cette recherche visuelle, l’utilisateur devra « appuyer sur son écran et maintenir » pour identifier « un objet, une chanson, un code à barres, et plus encore! ».

Une autre ligne laisse entendre que l’identification sur Snapchat fonctionnera en envoyant des données à « Amazon, Shazam, et d’autres partenaires ».

Pour le moment, rien n’est officiel

Snapchat n’a (encore) fait aucun commentaire. Mais en tout cas, en permettant à ses utilisateurs de faire des liens entre le monde réel et le monde virtuel (façon Google Lens), Snapchat pourrait se doter d’une nouvelle arme pour se distinguer de ses concurrents.

D’autre part, en collaborant avec Amazon, la société pourrait également trouver de nouvelles sources de revenus grâce à l’affiliation. En tout cas, ces rumeurs auraient déjà éveillé l’intérêt de Wall Street et l’action de la société Snap est montée après la publication de l’article de TechCrunch, d’après notre confrère Business Insider.

Actuellement, Snapchat compte près de 200 millions d’utilisateurs, contre un milliard pour Instagram (qui s’est inspiré de ses Stories). Dernièrement, le réseau social a lancé sa plateforme afin d’attirer plus d’utilisateurs, et de retenir ceux qui ont déjà un compte.