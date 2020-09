Snapdragon 4-series : bientôt, un SoC 5G pour les smartphones à moins de 250 € ?

Alors qu’Apple s’apprête à lancer ses premiers modèles 5G, les fabricants de smartphones Android pourront bientôt proposer celle-ci sur des appareils low cost. Pour rappel, les premiers smartphones 5G (sous Android) sont arrivés en 2019. Mais dans un premier temps, celle-ci n’était disponible que sur des modèles premium. Puis, petit à petit, la 5G est arrivée sur des appareils milieu de gamme plus abordables.

Et bientôt, il y aura même des smartphones low cost compatibles 5G. En effet, Qualcomm, l’un des principaux fournisseurs de SoC pour les fabricants de smartphones Android, vient d’annoncer qu’en 2021, la 5G sera aussi disponible sur ses SoC Snapdragon 4-series. Ces composants ont été conçus pour les smartphones les plus abordables, qui coûtent généralement moins de 250 euros. Et bientôt, cette catégorie de smartphones pourra donc prendre en charge la 5G.

Le nouveau SoC Snapdragon 4-series compatible avec la 5G sera disponible pour les constructeurs dès début 2021. « Qualcomm continue d’ouvrir la voie à la commercialisation de la 5G à grande échelle, et l’expansion de la 5G dans notre série Snapdragon 4 devrait couvrir les régions qui comptent actuellement environ 3,5 milliards d’utilisateurs de smartphones combinés », explique Cristiano Amon, le président de Qualcomm.

L’entreprise devrait donner plus de détails concernant ce nouveau SoC pour les smartphones très abordables plus tard. Mais en attendant, OPPO, Motorola et Xiaomi, ont déjà exprimé leur intérêt pour ce nouveau composant qui permettra de proposer la 5G à petit prix.

« Aujourd’hui, il est passionnant de voir Qualcomm Technologies étendre la 5G à la série Snapdragon 4, accélérant ainsi la commercialisation mondiale de la 5G. Xiaomi deviendra l’un des premiers équipementiers au monde à introduire un smartphone 5G alimenté par la plate-forme mobile 5G de la série Snapdragon 4. Il s’agit d’une nouvelle étape dans notre collaboration de longue date avec Qualcomm Technologies », se réjouit Lei Jun, le fondateur de Xiaomi.

Le prix moyen d’un smartphone 5G va inévitablement baisser

Le fait que Qualcomm (mais aussi Mediatek) propose des SoC pour des smartphones 5G plus abordables va contribuer à faire baisser le prix moyen d’un smartphone 5G dans le monde. Cette baisse du prix moyen est d’ailleurs évoquée dans un rapport récemment publié par la société IDC.

Face à une baisse de la demande à cause du COVID-19, les constructeurs vont réduire leurs productions. Cependant, IDC pense que cette réduction concernera surtout les modèles 4G, mais pas les smartphones 5G. Et cette « poussée de la 5G axée sur l’offre » entraînerait une baisse du prix moyen d’un smartphone 5G. Celui-ci serait de 495 dollars en 2023. Cette même année, les appareils 5G pourraient capter 50 % de part sur le marché mondial. Mais malheureusement, malgré le déploiement de la 5G, le marché des smartphones sera tout de même en baisse cette année.

« La plupart des canaux des marchés développés s’attendent à ce que les portefeuilles qu’ils portent soient dominés par les unités 5G d’ici la fin de 2020, laissant moins d’espace pour la 4G. Cependant, nous pensons toujours que la demande des consommateurs pour la 5G est très faible et que, lorsque cela est combiné aux vents contraires économiques auxquels le marché est confronté, la pression pour réduire les frais de matériel et de service associés à la 5G deviendra de plus en plus importante », a expliqué Ryan Reith, program vice president chez IDC.