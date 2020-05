Mediatek lance le processeur Dimensity 820 : la 5G pour les smartphones abordables

En 2019, les premiers smartphones 5G sont enfin arrivés. Mais dans un premier temps, cette technologie était surtout proposée sur les smartphones haut de gamme. Néanmoins, la situation évolue rapidement puisque de plus en plus de constructeurs proposent la 5G sur leurs smartphones abordables. Et cette progression devrait continuer durant les prochains mois.

La société taiwanaise Mediatek vient de dévoiler un nouveau SoC équipé d’un modem 5G (sub-6GHz), le Dimensity 820, qui devrait équiper certains des prochains smartphones milieu de gamme. « Notre Dimensity 1000 alimente déjà d’impressionnants appareils 5G dans la catégorie flagship sur un certain nombre de marchés. Avec le nouveau Dimensity 820, nous rendons désormais la 5G beaucoup plus accessible », a déclaré le Dr Yenchi Lee, directeur général adjoint de la division Communications sans fil de MediaTek. « Le Dimensity 820 se démarque de ses concurrents en offrant quatre cœurs Arm Cortex-A76 haute performance à 2,6 GHz dans son processeur octa-core, offrant des performances et une réactivité exceptionnelle […] »

De la 5G pour les appareils abordables

Outre le fait qu’il permettra aux constructeurs de proposer des smartphones abordables avec la 5G, le nouveau SoC Dimensity permettra également à ceux-ci d’adopter le taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Dimensity 820 de Mediatek peut également prendre en charge un ensemble de 4 caméras, dont une caméra principale qui peut avoir jusqu’à 80 mégapixels.

Si pour le moment, Mediatek n’indique pas quelles marques pourraient utiliser ce nouveau processeur pour smartphones milieu de gamme, les caractéristiques du composant nous donne déjà une idée des fiches techniques que les prochains appareils abordables pourraient avoir. D’ailleurs, une rumeur récente suggère que le Redmi Note 10 (qui succèdera à la série Redmi Note 9) pourrait utiliser ce nouveau SoC de Mediatek.

En tout cas, Mediatek sort ce nouveau SoC à un moment où les smartphones milieu de gamme sont de plus populaires. Récemment, la société Strategy Analytics a publié un classement des six modèles les plus populaires du premier trimestre 2020. Et sur ces six modèles, un seul (le Galaxy S20+) était un appareil haut de gamme.

Sinon, on rappelle que cette année, Apple propose également un smartphone milieu de gamme : l’iPhone SE(2020). Et Google et OnePlus devraient prochainement sortir le Pixel 4a ainsi que le OnePlus Z.