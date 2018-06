Société Générale : des CB Visa en édition limitée Pokémon

Le groupe bancaire Société Générale s’associe à The Pokémon Company pour proposer un trio de cartes bancaires Visa collector, à l’effigie de Pikachu.

La folie Pokémon aussi chez la Société Générale

Si la Nintendo Switch s’apprête à accueillir en fin d’année un tandem de nouveaux jeux Pokémon (avec Pokémon Let’s Go Evoli & Let’s Go Pikachu), c’est vers la Société Générale que les regards des fans de la licence Nintendo se tournent actuellement. En effet, la Société Générale s’associe à The Pokémon Company International pour proposer des cartes Collection exclusives. Un partenariat qui débouche sur une Collection Editions Limitées Pokémon qui se décline en 3 versions, sur les cartes CB Visa, CB Visa Premier et CB VPAY.

Les amoureux de l’indémodable Pikachu pourront retrouver leur mascotte favorite sur leur carte de paiement Visa. Pour l’occasion, Société Générale annonce une vaste opération de communication, et lance notamment #MonSouvenirPokémon sur Twitter en invitant tous les fans à partager leurs meilleurs moments passés avec les Pokémon. La campagne se poursuivra sur les réseaux sociaux jusqu’au 14 juillet.

Une campagne également soutenue par une offre promotionnelle et des lots exclusifs à gagner (console Nintendo Switch, coffret dresseur d’Elite, enceinte Pokéball Bluetooth, etc…). Bref, tout pour passer un été sous le signe de ces bons vieux Pokémon.

Évidemment, en plus de sa carte bleue Visa Pokémon, le fan de la saga pour dégainer cet été son smartphone et relancer un certain Pokémon GO. En effet, la célèbre application de chasse aux Pokémon se met à jour pour cet été 2018, avec l’arrivée de deux nouvelles fonctions très attendues : Amis et Échange. A cela s’ajoutent des événements Pokémon GO dans le monde réel et des activités dans le monde entier, avec le Pokémon GO Summer Tour 2018 qui aura lieu à Dortmund en Allemagne, mais aussi à Chicago en juillet, sans oublier Yokosuka au Japon, plus tard dans l’été.