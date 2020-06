Société Générale passe à l’offensive face aux applications des néo-banques

Société Générale va mettre à jour son application. Un vrai événement en vue de la refonte, pour une banque traditionnelle qui souhaite ainsi pouvoir se moderniser et revenir concurrencer les services digitaux des néo-banques. Une actualité déterminante, pour la suite de l’activité de la banque qui fait partie des plus grosses victimes de la crise et de la chute du crédit à la consommation.

Pour ce faire, la nouvelle interface de l’application Société Générale se veut plus simple et rapide, en introduisant notamment les notifications instantanées à la suite d’un achat ou retrait par carte bancaire. Au menu également, les nouveaux services de Société Générale compte « Banxup », une application parallèle censée faire le pont entre le compte des parents et celui de leurs enfants.

S’inspirer des néo-banques, mais pas trop

L’application sort ce mercredi 16 juin pour les utilisateurs sous iOS (iPhone), et la banque a d’ores et déjà donné rendez-vous à ses utilisateurs Android la semaine prochaine. Mais pas question d’annoncer une application aussi proche de ce que propose les néo-banques pour Société Générale. Plutôt que de parler de la concurrence, lundi dernier lors de la présentation à la presse, la banque a communiqué au sujet d’un travail avec 700 de ses clients, qui leur auraient fait part de leurs volontés.

Au final, l’application reprend certains des ingrédients qui font la plus-value des néo-banques. On peut noter les notifications instantanées sur notre smartphone à la suite d’un achat ou d’un retrait, mais aussi un historique des transactions qui se veut plus transparent. Un point qui faisait tache chez les banques traditionnelles, où il était parfois difficile de savoir quels étaient les destinataires de nos transactions, alors que les néo-banques affichaient le nom et logo de chaque commerce.

Pourtant, tout ne sera pas calqué sur le modèle des néo-banques. Société Générale, qui compte 3,5 millions d’utilisateurs actifs de sa plateforme web et mobile, veut se différencier de ses nouveaux concurrents 100 % en ligne en rapportant son image locale sur le numérique. Ainsi, les clients pourront discuter en appel vidéo avec leur conseiller, et prendre rendez-vous sur une application permettant de connaître les disponibilités du personnel directement en ligne.

Une application additionnelle pour les jeunes

Les néo-banques convoitent de plus en plus les mineurs pour qu’ils puissent ouvrir un compte au sein de leur établissement. Pour contrer des acteurs comme Revolut et son compte Junior, Société Générale a trouvé comme solution de développer une application parallèle à sa principale (sortie en 2015), et qui servira d’interface entre le compte d’un parent avec celui de son enfant.

« Banxup » de son nom, il permettra aux parents d’envoyer facilement de l’argent. Plus important, il leur permettra de suivre l’historique de transactions opéré par la carte bancaire du mineur. Bien que le format ne soit pas optimal de se retrouver avec deux applications plutôt qu’une, on appréciera le geste de séparation qui permettra de laisser le choix aux parents de passer par ce système très (trop ?) transparent vers un système de gestion plus classique, où l’enfant possède plus d’indépendance et de vie privée sur ses dépenses.

Miser sur un « marketplace » et du cashback ?

La refonte de l’application mobile de Société Générale vise donc à moderniser l’utilisation de la banque, mais aussi à préparer des nouvelles pistes de rémunérations. Pour cela, la banque a rapporté qu’elle possédait « des ambitions fortes en matière de e-commerce via cette application ». Autrement dit, Société Générale serait en phase de lancer de nouveaux partenariats avec des enseignes, qui pourraient prendre la forme de remise sous la forme de cashback.

Une alternative crédible également serait de voir apparaître une véritable marketplace, une interface directement accessible sur l’application où les clients pourraient réaliser des achats avec des avantages sur les prix. Un bon moyen pour Société Générale de se relever de la crise, alors qu’il restera à déterminer maintenant si l’ensemble de ces nouveaux services arrivent à être aussi transparents et rapides que ceux des néo-banques et de certaines banques en ligne.