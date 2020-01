Alors que la première semaine de soldes bat son plein, Amazon continue d’attaquer fort en cassant les prix ce vendredi matin sur une multitude de produits issus de tous ses univers. Ce vendredi encore, vous trouverez une quantitĂ© gigantesque d’articles Ă prix dĂ©risoires. Pour profiter un maximum de cette opĂ©ration, nous vous prĂ©parĂ© une sĂ©lection de vrais bons plans spĂ©ciale soldes sur Amazon.

Soldes Amazon, Cdiscount : les offres en direct



Voir toutes les offres

Dernière mise à jour : vendredi 10 janvier, 7h26

Au cours des soldes, Amazon, Cdiscount, Darty, Fnac ou encore Boulanger ont tous mis en place une page web spĂ©ciale pour l’occasion. Sur celle-ci, on retrouve tous les bons plans valables chez les marchands en ligne. Mais du fait que chacun propose plusieurs milliers d’articles Ă prix complètement barrĂ©, il est compliquĂ© de trouver ce qu’on cherche sans y passer un temps Ă©norme. Cette sĂ©lection a donc pour but de vous faire gagner du temps et de simplifier vos recherches.

Amazon débute ces soldes à fond

Amazon prend les soldes Ă bras-le-corps et attaque l’opĂ©ration de manière ultra agressive – sur le mĂŞme niveau qu’un Cdiscount. D’habitude, le marchand en ligne se concentre plutĂ´t sur le Black Friday – une opĂ©ration spĂ©ciale au cours de laquelle il se positionne incontestablement comme le leader en France. Mais cette annĂ©e pour les soldes, Amazon ne se met absolument pas en retrait et fait le choix de l’hyper-activitĂ© pour rivaliser avec son dauphin Cdiscount.

Pour la première fois, les soldes sur Amazon et sur les autres plateformes durent moins longtemps que les Ă©ditions prĂ©cĂ©dentes. C’est la consĂ©quence d’une nouvelle loi visant Ă rĂ©duire la durĂ©e de l’opĂ©ration de 6 Ă 4 semaines. On aurait tendance Ă y voir le nĂ©gatif dans un premier temps, mais cela veut aussi dire que les marchands comme Amazon ont moins de temps pour gĂ©nĂ©rer le mĂŞme chiffre d’affaires que lors des Ă©ditions prĂ©cĂ©dentes. Et pour cela, il n’y a qu’une solution pour Amazon, Cdiscount et les autres : commencer Ă casser les prix dès les premiers jours des soldes plutĂ´t que d’attendre la toute dernière dĂ©marque.

Cela explique pourquoi Amazon commence les soldes d’hiver aussi agressivement, rĂ©galant ses clients au cours de ces trois premiers jours. Dans les faits, le gĂ©ant amĂ©ricain sĂ©duit avec d’excellentes promotions sur des produits de marques populaires plutĂ´t que de vouloir absolument vendre les invendus. RĂ©sultat, nous pouvons profiter de belles rĂ©ductions sur les tĂ©lĂ©phones de type iPhone, les AirPods 2, les ordinateurs Asus VivoBook et autres appareils high-tech durant les soldes sur Amazon.

Voici tous les deals actuels chez Amazon :

Voir toutes les offres

Trouver les bons deals Amazon

Lors de ce troisième jour des soldes, Amazon fait le choix de produits de qualitĂ© Ă coup d’offres flash. Si elles durent peu de temps, elles offrent de fortes remises sur les bracelets Fitbit, les montres Polar, les Surface Pro, les solutions Wi-Fi Orbi de Netgear, les brosses Ă dents Oral-B et une multitude d’autres articles. Cette agressivitĂ© dans les tarifs explique pourquoi les iPhone 11 en vente Ă©clair hier sont dĂ©jĂ tous en rupture de stock. Nous vous invitons d’ailleurs Ă ĂŞtre rapide et vif pour ne pas risquer d’ĂŞtre déçu lors de vos soldes sur Amazon.

Au cours de ce premier vendredi de soldes, Amazon dĂ©voile très rĂ©gulièrement de nouvelles promotions. Notre liste est tenue Ă jour le plus rĂ©gulièrement possible pour que les bons plans soient frais et vous Ă©vite de potentielles dĂ©ceptions consĂ©quentes des ruptures de stocks qui dĂ©butent dĂ©jĂ . N’hĂ©sitez pas Ă ajouter notre page Ă vos favoris pour consulter la page Ă plusieurs reprise dans la journĂ©e.

Notre sĂ©lection soldes de produits Amazon se tourne en grande partie vers les produits high-tech, comme Ă son habitude. Toutefois, le marchand en ligne n’en reste pas lĂ et casse les prix sur la totalitĂ© de ses univers. Toutes les catĂ©gories de produits sont la cible de rĂ©ductions assez phĂ©nomĂ©nales, que ce soit la culture, le cinĂ©ma, le bricolage, la mode ou le jardinage. Au vu de la quantitĂ© des soldes Amazon, il y a de grandes chances que vous trouviez l’article que vous convoitez.

Voici les deals Amazon de la journée :

Voir toutes les offres

Un démarrage en grandes pompes

Amazon prend le parti d’ĂŞtre très agressif pendant ces soldes, mais cela ne veut pas dire qu’il est le seul Ă faire de fortes remises sur sa plateforme e-commerce. Cdiscount, Fnac, Darty et Boulanger ont aussi leur Ă©pingle du jeu Ă tirer face au grand marchand amĂ©ricain. D’ailleurs, ceux-ci se distinguent avec des promotions sur les tĂ©lĂ©viseurs et l’Ă©lectromĂ©nager, 2 secteurs oĂą Amazon est moins prĂ©sent, soldes ou non.

Il est certain que vous devez ĂŞtre rapide pendant les soldes, que ce soit sur Amazon ou sur une autre des plateformes en ligne de votre choix. On l’a vu au cours des premiers jours, les offres flash disparaissent très vite en raison de ces excellentes remises et des stocks très limitĂ©s. NĂ©anmoins, vous avez aussi droit Ă une deuxième chance si au lieu d’aller vite, vous ĂŞtes allĂ© un peu trop vite.

Que ce soit la période de soldes ou non, Amazon et les autres marchands en ligne proposent un délai de rétraction pendant lequel vous pouvez renvoyer le produit pour être intégralement remboursé. Chez le marchand américain, ce délai est de 30 jours après livraison contre 15 jours chez Cdiscount, Fnac, Darty ou Boulanger.

Comme nous l’expliquons, les ventes flash des soldes sur Amazon ont tendance Ă ne pas rester plus de quelques heures et Ă expirer Ă minuit ou avant. Cela vous laisse donc peu de temps pour passer Ă l’action et dĂ©nicher l’article que vous recherchez. En tout cas, sachez que la majoritĂ© de produits Ă prix cassĂ© sont des rĂ©fĂ©rences dans leur secteur, comme le Huawei P30 Pro pour prendre un exemple, mais pas seulement.

Les offres plus durables concernent des produits moins recherchĂ©s, mais dont les promotions descendent parfois jusqu’Ă -80%. C’est aussi l’occasion de vous faire plaisir avec des articles peut-ĂŞtre moins populaires, mais tout aussi efficaces et moins cher. Sans quoi vous trouverez votre bonheur auprès des grandes marques.

Le Black Friday reprĂ©sente indĂ©niablement la puissance du marchand Amazon, mais les soldes d’hiver semblent prendre un intĂ©rĂŞt croissant pour l’amĂ©ricain. Quant Ă ses concurrents, ils attaquent aussi Ă fond que lui et casse les prix dès ce jour n°3 de ces soldes d’hiver. Plusieurs ruptures ont d’ailleurs dĂ©jĂ eu lieu lors des premiers jours des soldes, que ce soit chez Amazon ou ses concurrents.

Voici les soldes de Cdiscount :

Voir toutes les offres