Soldes SFR : P30 Pro, Galaxy S10, Mi Note 10 à 29€ seulement

Pour cette nouvelle édition des Soldes SFR, l’opérateur propose une série de promotions sur les smartphones associés à son forfait mobile illimité avec 70 Go de données. Parmi les références proposées, on retrouve notamment le Huawei P30 Pro, le Oppo Find X2 Neo et le Samsung Galaxy S10 à 29€ seulement pour la souscription au forfait mobile 70 Go. D’autres modèles comme le Xiaomi Mi 10 sont proposés à 99€, quand des smartphones plus abordables comme le Samsung Galaxy S9 ou le Oppo A72 tombent à 1€ seulement.

Pour voir tous les smartphones en promotion pour les Soldes SFR, c’est ici :

Voir l’offre SFR

Comment profiter de ces smartphones à 29€

Que ce soit le Samsung Galaxy S10, le P30 Pro ou le Oppo Find X2 Neo, tous sont disponibles à 29€ pendant ces Soldes SFR. Pour avoir accès à un tel prix à l’achat, l’opérateur vous permet d’étaler le paiement pendant 24 mois, avec des mensualités à 8€. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous passer de l’étalement, ces modèles passent à 221€. Pour profiter de ces prix, voici la méthode à suivre chez SFR :

Ces trois modèles ne sont pas les seuls en promotion, vous pouvez découvrir les autres smartphones ici :

Voir l’offre SFR

SFR a sorti récemment un tout nouveau site, qui vous permet de tester les différentes solutions d’échelonnement de paiement et de choix du forfait. Dans l’exemple ci-dessus, il faut souscrire à un forfait 70 Go en 4G+ pour obtenir le tarif initial de 29€. Cela dit, vous pouvez aussi acheter le smartphone en une fois, ou choisir un forfait moins cher comme celui à 5€ par exemple. Vous pouvez également baisser le coût du smartphone en optant pour le forfait avec 100 Go de données.

Quelles sont les caractéristiques du forfait SFR 70 Go 4G+ ?

Pour profiter des offres Soldes et acheter votre smartphone moins cher, il vous faut donc choisir un forfait SFR 70 Go avec un engagement de 24 mois. Ce dernier propose les appels, SMS et MMS en illimité et 70 Go de données internet qui peuvent être utilisées en France ou en Europe (4G+). Le forfait illimité SFR est proposé en réduction à 30€ par mois pendant un an. La seconde année, il repasse à son tarif classique de 45€ par mois.

Si vous avez besoin de moins de données, le forfait mobile avec 5Go est aussi un excellent choix. Il propose aussi les appels, SMS et MMS en illimités et est facturé 17€ par mois la première année, puis 22€ par mois. Dans le cas du choix de ce forfait et l’étalement des mensualités, le Oppo Find X2 Neo revient à 299€.

Cette opération chez SFR dure pendant toute la durée des soldes, jusqu’au 10 août donc. Après ce délai, ces promotions ne seront plus disponibles, et les smartphones ne seront plus en réduction. Si vous voulez acheter un smartphone haut de gamme à moindre prix, cette offre est idéale. Pour découvrir les promotions des Soldes chez SFR, rendez-vous sur cette section dédiée :

Voir l’offre SFR

La Box SFR à prix cassé à 15€ par mois

En parallèle des French Days, SFR propose aussi une très belle promotion sur sa box fibre, qui est proposée à 15€ par mois pendant un an, puis 38€ par mois. Cette dernière propose un débit intéressant avec ses 500 Mb/s de débit descendant et ses 500 Mb/s en débit montant. Les appels sont illimités vers les fixes en France et 100 destinations ainsi que 160 chaînes sont intégrées dans cette offre.

Pour la partie TV, le décodeur de base propose un flux HD et la gestion du contrôle vocale ainsi qu’un stockage interne et un slot SD. Vous avez aussi le choix d’opter pour la SFR Box 8.

Les frais de mise en service sont facturés 49€, et SFR vous offre jusqu’à 100€ pour couvrir les frais de résiliations de votre opérateur actuel. Point très important, si vous n’avez pas accès à la fibre, cette offre est aussi disponible en ADSL. Les autres offres (qui ont plus de débit et plus de chaînes), sont respectivement en promotion à 25€ (Fibre Power), et 35€ (Fibre Premium). Pour voir toutes les promotions, c’est par ici :

Découvrir l’offre