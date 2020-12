Sony aurait livré un nombre record de PS5 en 2020

Le 19 novembre dernier, Sony a lancé en France (et ailleurs) sa toute nouvelle PS5. Une console next-gen particulièrement prisée, un peu trop d’ailleurs, puisqu’aujourd’hui encore, il est absolument impossible de mettre la main, de manière calme et sereine, sur la console. On pourrait (à juste titre) penser que Sony a produit un nombre très limité de PS5, mais en réalité, le géant nippon aurait établi un nouveau record à ce niveau.

Une production record pour la PS5

En effet, selon le très sérieux DigiTimes, Sony aurait distribué aux revendeurs du monde entier un total de 3,4 millions de PS5 durant son premier mois de commercialisation. Un record absolu pour le géant nippon en ce qui concerne une console PlayStation. Alors même que pour beaucoup de joueurs, il n’y a pas de réelle raison (rationnelle s’entend) de mettre à tout prix la main sur une PS5 aujourd’hui, l’engouement autour d’une nouvelle PlayStation n’a jamais été aussi fort.

Evidemment, le succès de la PS4, dont les ventes ont dépassé les 115 millions d’unités, a constitué un tremplin de luxe pour la nouvelle PS5. A cela s’ajoute également la possibilité pour la nouvelle PS5 de lire (presque) tous les jeux de la PS4, avec en prime certains titres très prisés comme FIFA 21, Assassin’s Creed Valhalla ou encore le dernier Call of Duty, qui tirent partie des capacités de la console.

Ainsi, ce ne sont pas forcément les jeux « next-gen » qui font le succès de la PS5 (même si Demon’s Souls ou Sackboy: A Big Adventure sont d’excellents titres), c’est aussi la possibilité pour les joueurs de profiter de titres existants via la rétrocompatibilité et certains effets supplémentaires (le 60 fps notamment). La rupture de stock totale peut également s’expliquer, en partie, par un lancement désormais quasi-mondial, alors qu’il s’écoulait auparavant plusieurs mois parfois entre la disponibilité d’une nouvelle PlayStation d’une région à une autre.

En ce qui concerne l’année 2021, Sony tablerait sur un objectif de livraison de 18 millions de PS5. En attendant de pouvoir enfin mettre la main sur la console, vous pouvez toujours découvrir notre test complet de la PS5 à cette adresse.