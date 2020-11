Test PlayStation 5 : le prolongement parfait de la PS4… en mieux ?

Après notre première prise en main, place à notre test de la PS5 et le verdict final sur la nouvelle console Sony next-gen. La console arrive le 19 novembre en France pour ceux qui ont eu la chance de la précommander.

La PlayStation 5 est disponible en deux modèles avec une version « normale » proposée à 499,99€ et une version « Digital Edition » à 399,99€. Les deux consoles sortent le même jour et sont strictement identiques au niveau des caractéristiques. La seule différence c’est l’absence du lecteur Blu-Ray pour lire les jeux physiques sur la PS5 Digital Edition, sur laquelle seuls les jeux dématérialisés sont jouables.

Pour rappel, suite aux nouvelles mesures liées au COVID19 et au confinement, Sony a annoncé qu’il n’y aura pas de PS5 disponible dans les grandes surfaces et chez les revendeurs au moment de la sortie. L’ensemble des consoles sont à précommander sur internet.

Comme en 2013 avec la précédente génération, Microsoft a lancé les hostilités avec l’arrivée de l’excellente Xbox Series X (lire le test) et de la console intermédiaire, la Xbox Series S. Place maintenant à notre avis sur la PS5. A-t-elle de quoi rivaliser face à la surpuissante Xbox Series X ? Réponse dans ce test de la PlayStation 5.

TEST DE LA PS5 EN VIDÉO

En plus de cet article, découvrez notre avis en vidéo après ce test de la PlayStation 5. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Presse-citron, c’est ici :

LE DESIGN FUTURISTE DE SONY

Comme nous l’évoquions dans notre preview la semaine dernière, l’esthétique de la PS5 est à l’opposé à celui des premières consoles Sony. Habillée d’une robe blanche intérieure et extérieure, avec un corps central noir laqué qui rappelle le monolithe de la PS3. Ce dernier reste néanmoins très salissant et très fragile, la PS5 prend un risque et va certainement diviser. Comme pour la concurrence, nous sommes en présence d’un design qui plaira à certains, et déplaira à d’autres.

Cette prise de risque et cette harmonisation est élégante, surtout au moment de l’allumage de la console avec une lumière bleue du plus bel effet. L’attention aux détails sur le dos de la manette ou à l’intérieur des parois blanches de la console avec les logos mythiques de PlayStation (le carré, le triangle, le rond et la croix) est à souligné.

UNE CONSOLE SILENCIEUSE QUI NE CHAUFFE PAS

La PS5 va marquer un tournant pour les joueurs PlayStation qui vont enfin pouvoir jouer à des jeux dans le silence. Que ce soit sur des jeux PS5 (Astro’s PlayRoom, Marvel’s Spider-Man Miles Morales) ou sur des jeux rétrocompatibles (The Last Of Us Part II, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption II), la nouvelle console de Sony ne fait pas un bruit. Du moins, la plupart du temps.

Lors de notre test de la PS5, le bruit est présent au moment de l’installation des jeux physiques ou lors de longues sessions (4 à 5 secondes de souffle). Le point commun, quand la console fait du bruit, ce n’est que pendant quelques secondes, comme c’est le cas lors du lancement de certains jeux. Mais la plupart du temps la console est (enfin) silencieuse.

Sony réalise également une autre jolie prouesse, puisque la PS5 ne chauffe pas. Comme n’importe quel appareil, la PS5 va forcément produire de la chaleur, mais pas de manière anormale. Elle chauffe moins que la PS4 Pro, ce qui est une conséquence de son architecture et sa taille imposante. Les ingénieurs de Sony ont souhaité concevoir une console qui laisse passer l’air pour refroidir la machine naturellement et de manière silencieuse. C’est aussi dû à l’utilisation d’un SoC (le « Système sur une puce ») qui joue un rôle primordial dans le système de refroidissement de la console.

En effet, ce dernier permet des performances impressionnantes du conducteur thermique (ou TIM). Ainsi, la PS5 dispose d’un métal liquide en guise de conducteur thermique permettant des performances de refroidissement élevées et stables sur de longues sessions de jeu. Et cela fonctionne à merveille.

LA DUALSENSE, UNE MANETTE NEXT-GEN

Elle vient remplacer la DualShock en place depuis le début des années 2000. Un pad pour jouer avec les « sens ». La principale révolution est la technologie haptique qui est un des atouts de cette PS5. Comme nous avons pu le détailler dans notre test d’Astro’s PlayRoom, la manette joue un rôle majeur dans l’expérience PS5.

Chaque situation en jeu vous procurera des sensations différentes. Par exemple, avec la pluie et la grêle. Lorsqu’il commence à pleuvoir dans le jeu, vous ressentez plein de petites vibrations dans la manette qui simulent les gouttes d’eau sur la paume de votre main. Entre cet effet de vibration et le bruit de la pluie ou de la grêle qui sort du haut-parleur de la manette, vous vous retrouvez dans une immersion impressionnante.

Point fort, tout est très subtil et pas trop « brusque ». Même après une heure ou deux de jeu, vous ne ressentez pas de sensations désagréables avec ces vibrations. Sony a vraiment travaillé le retour haptique sur cette PS5, et livre une copie parfaite.

Même constat pour les gâchettes adaptatives qui sont impressionnantes. Elles peuvent se bloquer, durcir ou s’assouplir en fonction de vos actions dans le jeu, ce qui provoque de nouvelles expériences inédites en jeu. Et comme sur Astro’s PlayRoom, c’est bluffant.

Hélas, l’intégration de ces fonctionnalités va dépendre des développeurs de jeux PS5 (même les jeux exclusifs des studios First-Party). Le jeu Marvel’s Spider-Man Miles Morales est un parfait exemple. Comme nous avons pu l’expliquer dans notre test, la technologie haptique est bien utilisée dans le jeu, mais elle est trop subtile, et passe inaperçue dans la plupart du gameplay. Les gâchettes sont complètement oubliées pour Miles Morales.

Mais le constat est là : cette manette est une révolution, si elle est bien exploitée. Sinon, la DualSense restera comme le pavé tactile de la DualShock 4 ou comme l’excellente PS VITA, un joli produit technologique qui sera vite oublié et sous-exploité.

Autre nouveauté, la touche « Create » qui a pour but de remplacer la touche « Share » en place depuis 2013. Cette touche magique qui vous permettait de prendre une capture d’écran de votre jeu, de capturer une vidéo (jusqu’à une heure) ou de diffuser votre jeu en ligne (sur YouTube ou Twitch par exemple) va évoluer et s’améliorer.

Désormais, vous pouvez d’une simple pression de la touche Create faire apparaître un menu vous proposant de :

Faire une capture d’écran

Sauvegarder le jeu récent

Démarrer un nouvel enregistrement

Diffuser le contenu

La capture d’écran enregistrera instantanément le moment que vous êtes en train de vivre (le jeu se fige dès que vous appuyez sur la touche « Create »). Pour ce qui est de la sauvegarde du jeu récent, cela permettra de capturer les dernières minutes de votre session. Vous aurez le choix entre la capture d’un « clip court » (15/30 dernières secondes, 5/15/30 dernières minutes) ou sauvegarder la vidéo complète depuis que vous avez lancé le jeu (a priori, aucune limite si ce n’est le stockage de votre console).

Chose très importante, si vous vous trompez et que vous capturez un clip court ou que vous faites une capture d’écran, votre ancien enregistrement n’est pas perdu comme sur PS4 ! Et ça, c’est vraiment pratique.

Enfin, avec « démarrer un nouvel enregistrement » vous lancez l’enregistrement et vous pouvez le stopper en appuyant de nouveau sur la touche « Create ». Pour la diffusion, c’est la même fonction que sur PS4 pour jouer en LIVE sur YouTube ou Twitch.

Le tout en 4K ou en 1080p avec des qualités de rendu excellentes. Pour ce qui est de la diffusion en LIVE, vous aurez le choix entre 720p (30 ou 60FPS) et 1080p (30 ou 60FPS). La 4K n’est pas encore disponible.

LE SSD « LE PLUS PERFORMANT DU MONDE » (SELON PLAYSTATION)

Bien qu’avec ses 10,28 TFlops, la PS5 est légèrement moins puissante que la Xbox Series X (avec ses 12 TFlops), Sony assure que cet écart est comblé par la vitesse de sa machine avec son disque dur SSD personnalisé qui serait le plus puissant au monde. En effet, le SSD de la PS5 est une exclusivité de la console pendant plusieurs mois et est annoncé comme le plus performant sur le marché.

Hélas, la qualité a un prix. Ainsi, nous ne disposons pas d’un disque dur de 1TO comme sur PS4 Pro, Xbox One X ou encore la Xbox Series X, mais de seulement 825 Go. On enlève à cela la place occupée par l’OS de la console ce qui nous donne un disque dur SSD ultra-performant, mais de seulement 667,2 Go.

Conséquence directe, la console sera pleine avec une petite dizaine de jeux. C’est frustrant quand on pouvait en mettre entre 15 et 20 sur PS4 Pro. Et c’est d’autant plus vrai qu’il est pour l’instant impossible d’ajouter du stockage.

Mais fort heureusement, ce SSD est vraiment efficace. Allié au nouveau lecteur Blu-Ray ultra performant également de cette PS5, la console de Sony est assez impressionnante en termes de rapidité. Que ce soit pour l’installation des jeux, mais aussi sur leur vitesse d’exécution et les temps de chargements. Voici les différents tests avec la PS5 :

TEMPS D’INSTALLATION

Jeux PS4 Pro PS5 Xbox Series X Un chart ed 4 4 minutes 40 secondes 5 minutes 42 secondes – The Last Of Us Remastered 7 secondes 5 minutes 24 secondes – The Last Of Us Part.II 22 minutes 32 secondes 15 minutes 59 secondes – Uncharted The Lost Legacy 13 secondes 5 minutes 27 secondes – Days Gone 16 minutes 30 secondes 12 minutes 23 secondes – Grand Theft Auto V 36 minutes 10 secondes 25 minutes 05 secondes 38 minutes 06 secondes Red Dead Redemption II 1H 12min 45sec 56 minutes 20 secondes 1H 09min 06sec L.A. Noire 10 minutes 22 secondes 7 minutes 35 secondes 15 minutes 45 secondes

TEMPS DE CHARGEMENT

Jeux Lancement sur PS4 Pro Lancement sur PS5 Temps Chargement PS4 Pro (Menu -> Jeu) Temps Chargement PS5 (Menu -> Jeu) The Last Of Us Part.II 54 secondes 33 secondes 1min 33sec 43 secondes Uncharted 4 42 secondes 29 secondes 55 secondes 29 secondes Uncharted The Lost Legacy 45 seconde 29 secondes 1min 49sec 36 secondes Days Gone 1min 35sec 48 secondes 1min 38sec 25 secondes Grand Theft Auto V 2min 31sec 1min 26sec – 20 secondes Red Dead Redemption II 52 secondes 28 secondes 1min 53sec 38 secondes L.A. Noire 41 secondes 33 secondes 18 secondes 8 secondes

Mais la PS5 en reste également très efficace dans son interface. Cette dernière est très fluide et très agréable à l’utilisation. Ce n’était pas le cas de la PS4, qui proposait une interface de très bonne qualité, mais qui était gâchée par des petits bugs et freezes. Sur PS5 avec la nouvelle interface, tout cela est de l’histoire ancienne ! La PS5 va vite, s’allume rapidement, l’interface répond au doigt et à l’œil, les applications et les jeux se lancent très rapidement. Que demander de plus ?

Fonction/App PS4 Pro PlayStation 5 Allumage de la Console (éteinte) 40 secondes 23 secondes Allumage de la console (mode repos) 24 secondes 16 secondes Lancement Netflix 20 seconde 8 secondes Lancement Disney+ 39 secondes 19 secondes Lancement Amazon Prime 15 secondes 9 secondes Lancement YouTube 13 secondes 5 secondes Temps de mise en hors tension (Veille) 55 secondes 22 secondes Temps de mise en hors tension (Off) 30 secondes 15 secondes

LA NOUVELLE INTERFACE PS5

La nouvelle interface de la PS5 s’inspire dans les grandes lignes de celle de la PS4, en l’améliorant. En plus d’être plus rapide grâce au SSD, elle est aussi beaucoup plus pratique et intuitive. Lorsque vous lancez votre machine, vous vous retrouvez dans le menu « Jeux » (photo ci-dessus).

C’est ici que vous pouvez accéder à l’ensemble de vos jeux (installés sur la console ou ceux dans la bibliothèque que vous avez déjà installés via un disque ou achetés sur le PlayStation Store sur PS4/PS5). C’est également sur cet onglet « Jeux » que vous pouvez directement accéder au PlayStation Store.

Ce dernier est désormais nativement intégré à l’interface de la console et il marche enfin ! Le PlayStation Store est découpé en quatre onglets. Le premier concerne les « Sorties récentes ». Vous avez ensuite la partie « Collections » qui est une catégorie regroupant les meilleurs jeux PS4, PSVR, la sélection du mois ou les jeux indépendants. Le troisième onglet met en avant les abonnements avec le PS Plus, le PS Now, ou encore l’EA Play. Et enfin, la dernière section est la partie « Parcourir » et liste par défaut tous les jeux triés par défauts avec les « meilleures ventes », mais que vous pouvez trier de différentes manières (prix, genre, date de sortie, plateforme, VR…). Avoir un PS Store qui fonctionne et ne rame pas, c’est un pur bonheur. Vraiment.

D’une simple pression de la touche « R1 », vous basculez de la partie « Jeux » à celle du « Contenu multimédia ». C’est ici que vous allez retrouver vos applications comme Netflix, Disney+, Amazon Prime, YouTube et bien plus encore !

Via les croix directionnelles vous allez pouvoir également vous diriger vers les paramètres de la console (qui sont identiques à ceux de la PS4) avec les options de réseau, d’utilisateurs et comptes, le système de contrôle parental, le stockage de la machine, l’image et le son ou encore les accessoires, les données sauvegardées et les paramètres de captures et de diffusions.

Nous regrettons d’ailleurs que la PS5 ne propose que des options d’affichage en 720p, 1080i, 1080p ou 2160p. Pour les personnes ayant des moniteurs permettant le 1440p, il ne sera pas possible de se brancher sur cette résolution. Un câble HDMI 2.1 est fourni dans la boîte de votre console, mais il semblerait que (pour le moment) les fonctionnalités liées au HDMI 2.1 ne soient pas activées. C’est le cas par exemple de la VRR (taux de rafraîchissement variable) ou encore de l’ALLM (l’Auto-Low-Latency-Mode) qui permet d’améliorer la rapidité d’affichage des images lorsque nécessaire.

Ces deux modes ne semblent pas présents (pour le moment). Sony nous assure qu’un nouveau patch sera lancé peu avant la sortie des consoles, pour activer de nombreuses options, et nous espérons que ces fonctions seront opérationnelles à ce moment-là.

Autre point, vous allez aussi pouvoir accéder à votre raccourci de profil et ainsi choisir d’apparaître en ligne, de manière occupée ou hors-ligne. Mais également voir vos trophées, ajouter ou changer d’utilisateurs ou vous déconnecter de la console. Le plus intéressant, c’est de découvrir votre profil détaillé. Vous retrouver une première présentation avec votre nom et prénom, votre pseudo, votre dernière connexion, un résumé de vos trophées, vos jeux, vos amis et une petite description de vous-même (si vous l’avez remplie). D’ailleurs, il semble que sur PS5 il soit toujours possible d’ajouter un second compte pour partager vos jeux avec vos amis et sans même avoir à passer par la configuration de la console « principale ». Pratique.

En pressant la touche R1, vous passez à la seconde section avec la liste de vos jeux par ordre du dernier jeu joué, quelques bugs sont présents avec un mauvais classement et des doublons. La principale nouveauté c’est que nous savons désormais le temps écoulé sans jouer à un jeu, mais surtout le temps total passé sur ce jeu en question (avec là encore sans doute quelques bugs dans certaines données sur différents jeux). Vous avez directement un aperçu de vos trophées, leur progression et du nombre qu’il vous reste à débloquer.

Toujours avec la touche R1, vous accédez à votre liste d’amis qui est elle aussi totalement refaite avec des profils qui sont désormais similaires à votre profil personnel.

Avec une ultime pression de la touche R1, vous arrivez dans la quatrième et dernière partie de votre profil avec les éléments « Partagé ». Il s’agit tout simplement des images et des vidéos que vous avez envoyés sur les réseaux sociaux.

Enfin, en appuyant sur la touche « PS » (le logo entre les deux joysticks) un nouveau sous-menu apparaît. On aperçoit directement les actualités officielles de vos jeux installés ainsi que les derniers clips vidéo que vous avez réalisés. Si vous appuyez sur la touche « bas » de la croix directionnelle, vous arrivez dans ce nouveau sous-menu avec plusieurs catégories comme :

Accueil (revient au menu « jeux » de la console)

Sélecteur (liste de vos dernières apps/jeux)

Notifications (ajout d’amis, trophées, téléchargements…)

Téléchargements (affiche l’installation/le téléchargement des jeux et des MàJ)

Accessoires (liste des accessoires et états de marche/niveau de la batterie)

Profil (raccourcis vers le profil)

Alimentation (Pour mettre au repos, éteindre ou redémarrer la console)

Si vous appuyez sur la touche « option », il est possible d’afficher les réglages de ce sous-menu et d’ajouter des éléments comme :

Game Base (liste d’amis, création de party)

Musique (Spotify…)

Diffusion (en LIVE sur Twitch, Youtube…)

Accessibilité (énormément de possibilités pour l’accessibilité, au point où nous allons vous en parler dans un article dédié)

Réseau (pour paramétrer votre connexion par câbles/wifi)

VR (si branché)

Son (pour régler les volumes du haut-parleur de la manette, votre sortie audio, le chat vocal…)

Microphone (Pour régler l’entrée et la sortie de votre micro, le muter ou le régler)

L’interface de la PS5 est très intuitive, rapide et pratique. Un joli travail réalisé par Sony qui ne laisse de place qu’à très peu de défauts et qui risque de s’améliorer et se perfectionner encore avec le temps. Le seul (très gros) point noir, c’est la gestion des téléchargements.

Sur PS4, il est possible de mettre une dizaine de jeux ou mises à jour à télécharger en simultané (jusqu’à trois). Tout cela est terminé puisque la console va installer/télécharger/mettre à jour un seul jeu à la fois. À l’utilisation pendant ce test PS5, ça n’a rien de pratique et nous espérons que Sony reviendra sur son ancienne méthode.

Jeux PS5 et RÉTROCOMPATIBILITÉ

Avec quatre jeux exclusifs disponibles dès le lancement de la console le 19 novembre 2020 avec Astro’s Playroom, Sackboy A Big Adventure, Marvel’s Spider-Man Miles Morales ou encore Demon Souls, Sony propose un line-up varié et solide pour sa PS5. Se rajoutent à cela tous les jeux éditeurs tiers qui ne sont pas des exclusivités PlayStation 5, mais qui viendront bien entendu accompagner l’expérience des joueurs. Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, FIFA 21, NBA 2K21 et sans oublier le dernier Call of Duty Black Ops Cold War.

En plus de cela, la PS5 permettra également une rétrocompatibilité avec les jeux PS4 (à l’exception de dix jeux). La plupart seront une version PS4 Pro tournant sur PS5. La PlayStation 5 va diminuer ses capacités pour pouvoir faire tourner les jeux comme sur PS4 Pro, avec le même framerate et la même résolution, avec néanmoins les améliorations liées au SSD, comme des temps de chargement plus courts.

Pour certains jeux PS4, ces derniers vont bénéficier d’un gain grâce à la PS5, sans patch. Ils auront ainsi des temps de chargements réduits grâce au SSD, mais également un meilleur framerate, et une résolution améliorée.

Enfin, certains jeux auront le droit à un patch à télécharger au moment de l’installation, qui activera le mode boost. Votre jeu sera donc optimisé pour la PS5 avec une meilleure résolution, des framerates améliorés et des temps de chargement grandement réduits. Une belle surprise pour l’amélioration naturelle de certains jeux PS4 qui n’a pas été trop mise en avant par Sony jusqu’à maintenant.

Les années 2021 et 2022 s’annoncent d’ores et déjà belles pour les joueurs PS5. Entre God of War 2, Gran Turismo 7 ou encore Horizon Forbidden West en exclusivité sur la console de Sony et avec tous les studios First-Party de talents… Une chose est sûre, comme sur PSOne, PS2, PS3 ou encore PS4 il y aura de nombreux et très bons jeux sur PS5 dans les années à venir.

Notre avis sur la PS5

Ce qui nous a marqué dans ce test PS5, c’est que Sony a repris les forces de la PS4, gommé les points négatifs, pour aboutir à cette PS5. Une console très rapide, silencieuse, qui ne chauffe pas, avec dès le lancement un petit line-up sympa, varié et de qualité.

Avec une manette révolutionnaire, une interface qui se bonifie avec une évolution et une amélioration de la touche « Create », de nombreuses options d’accessibilités, un PlayStation Store intégré nativement dans la console et qui fonctionne merveilleusement bien.

Bref, la PS5 est un bond en avant par rapport à une PS4 (même une PS4 Pro) qui avait fait son temps et qui commençait vraiment à s’essouffler.

Nous regrettons certains détails, qui pourront cependant être corrigés par la suite, mais qui restent assez frustrants sur un lancement. On peut notamment citer l’absence de résolution 1440p, les améliorations liées à l’HDMI 2.1 désactivées, l’impossibilité d’ajouter du stockage, et une nouvelle gestion des téléchargements catastrophique.

Avec une console qui semble très performante, ultrarapide, et surtout fiable, Sony nous propose une vraie next-gen à la sauce PlayStation, qui tranche radicalement avec l’ancienne génération. On espère maintenant que nous aurons la joie de vite découvrir de nouvelles exclusivités qui seront à la hauteur de cette machine pour débuter une neuvième génération de consoles très prometteuse !