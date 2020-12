Test Demon’s Souls : l’exclu PS5 qui fait mal (et pas qu’un peu)

Quelques jours seulement après une nouvelle génération de Xbox dénuée du moindre jeu véritablement next-gen, la PS5 de Sony est arrivée en boutiques, accompagnée de quelques jeux cross-gen (Sackboy : A Big Adventure, Spider-Man Miles Morales…) mais aussi de quelques exclus. C’est le cas de Godfall (exclusivité console), mais aussi de Demon’s Souls, le remake du jeu PS3, qui n’est jouable que sur la nouvelle PS5 de Sony. Et l’heure du test a sonné !

En 2020, les joueurs PS5 ont donc le privilège de découvrir la refronte intégrale de Demon’s Souls (qui date de 2009), sous la tutelle de Bluepoint Games. Une œuvre majeure signée From Software, qui promet d’être sublimé évidemment ici par les capacités de la PS5, tout en respectant l’ADN du titre. En bref, en s’aventurant dans Demon’s Souls PS5, on sait que l’on s’apprête à en prendre plein les mirettes, mais aussi à affronter un jeu diablement exigeant.

Autant le dire d’emblée : Demon’s Souls est une incontestable claque graphique, c’est indéniable. Certes, l’ensemble manque parfois un peu de « vie », mais impossible de ne pas pousser un petit « wow » d’entrée de jeu, avec des textures ultra poussées, des environnements aussi vastes que détaillés, des effets de lumière monstrueux, et des monstres lumineux. A cela s’ajoute un lore absolument passionnant, avec un héros (à définir en début de partie) qui va devoir affronter des boss gigantesques (mais vraiment) dans des environnements moyenâgeux qui prennent aux tripes.

Côté gameplay, les habitués des jeux From Software (Bloodborne, Sekiro, Dark Souls…) ne seront pas dépaysés, puisque l’on retrouve à la fois toute la rigidité et l’exigence propre au studio. A cela s’ajoute une progression totalement libre, sans la moindre indication précise concernant la route à suivre pour faire progresser l’intrigue. A ce niveau, une fois le prologue passé, le joueur peut se téléporter dans différentes zones, avec plusieurs sous-niveaux et des boss à affronter. Là encore, c’est au joueur d’affronter les niveaux dans l’ordre de son choix.

Le même, en plus mûr quoi !

La formule reste donc inchangée, mais Bluepoint Games a procédé malgré tout à de très nombreuses optimisations, pour permettre aux habitués de redécouvrir littéralement le jeu sous une toute nouvelle forme. A cela s’ajoute également un travail assez incroyable effectué sur la section audio du jeu, avec des ambiances et des effets sonores vraiment extraordinaires pour les tympans. A noter que toutes les images qui émaillent ce test ont été capturées par nos soins, via le mode Photo du jeu.

Quel plaisir également de pouvoir profiter pleinement du SSD de la PS5 dans ce Demon’s Souls. En effet, que ce soit lorsque l’on choisit un niveau, lorsque l’on meurt ou encore lorsque l’on souhaite farmer quelques milliers d’âmes en rechargeant un même niveau (coucou la Voie du Rituel), les chargements ne nécessitent pas plus de 2 à 3 secondes. Quel bonheur !

En ce qui concerne la difficulté, Demon’s Souls est un jeu très exigeant c’est vrai… sauf pour celui qui prendra le temps de « comprendre » le jeu. En effet, si notre instinct de joueur nous pousse souvent à opter pour un chevalier, et à faire monter inlassablement la force et la santé, cette voie n’est pas forcément la plus judicieuse, notamment pour un néophyte.

Ce dernier pourra en revanche opter pour un build « Magie », plus sécurisant grâce aux attaques à distance, et progresser plus « facilement » dans le jeu. A ce sujet, si vous démarrez (ou pas) dans le genre, je ne saurais que trop vous conseiller de suivre certains guides présents sur le net, et notamment ceux élaborés par l’excellent ExServ.

Demon’s Souls, en 30 ou en 60 fps ?

Visuellement, on l’a dit, Demon’s Souls est une vraie petite merveille, et la PS5 permet au joueur d’opter pour un mode Performances et un mode Cinématiques. Le premier permet de profiter d’un rendu en 4K (upscalé), à une cadence de 30 images/seconde. Le second fait l’impasse sur quelques détails graphiques, pour faire la part belle à l’animation, avec un rendu en 60 fps.

En ce qui nous concerne, c’est le mode Cinématiques (60 fps) donc qui a rapidement été préféré. Ce dernier procure une fluidité exceptionnelle (et utile) pour ce genre de jeu, et la différence visuelle entre les deux modes n’est pas franchement très marquée.

En ce qui concerne l’utilisation de la DualSense, rien de vraiment marquant à signaler, si ce n’est au niveau des vibrations haptiques, qui vous signalent parfois une attaque/explosion imminente. Contrairement à l’excellent(issime) Astro’s Playroom, les gâchettes adaptatives sont presque totalement oubliées par Demon’s Souls.

Bref, un Demon’s Souls magnifié sur PS5, et un jeu toujours aussi prenant, exigeant, frustrant parfois, mais terriblement gratifiant lorsque l’on parvient enfin à faire tomber ce boss au bout de 3250 tentatives infructueuses. Evidemment, le jeu propose un mode New Game+, sans compter la possibilité de refaire le jeu avec un personnage totalement différent, ainsi que de nombreux secrets à découvrir.

Bien que mitonné par Bluepoint Games, Demon’s Souls reste un jeu très exigeant, très piégeux, très vicieux, la marque de fabrique de From Software. Sur PS5, le jeu affiche une forme assez éblouissante, avec des environnements très denses, des textures très travaillés, des panoramas à couper le souffle, et quelques effets visuels qui laissent pantois. Certes, le jeu sera toujours « beaucoup trop dur » pour de nombreux joueurs, et seuls ceux qui prendront le temps de « comprendre » Demon’s Souls pourront parvenir, petit à petit, à faire tomber les différents boss du jeu, en serrant le poing façon Maradona. Mais peu importe comment vous aborderez ce Demon’s Souls, il faudra constamment garder en tête que ce dernier, comme n’importe quel jeu d’ailleurs, a pour premier objectif de vous amuser. Alors amusez-vous !