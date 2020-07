Sony booste la production de la PS5

Il y a quelques jours maintenant, Sony officialisait sa toute nouvelle PS5, qui sera lancée en fin d’année en deux versions. La PS5 sera ainsi proposée en version classique, intégrant un lecteur Blu-Ray 4K, mais il sera également possible, pour ceux qui le souhaitent, d’opter pour une version « Digital Edition », dénuée du moindre lecteur optique.

La production de la PS5 (déjà) boostée ?

Une PS5 qui est évidemment très attendue par les joueurs, et qui devrait arriver en boutiques dans le courant du mois de novembre. Côté tarifs, il se murmure que si la Digital Edition sera affichée à 399 euros, il faudra débourser 499 euros pour mettre la main sur le modèle classique.

Comme toujours, il est plus que recommandé de précommander sa précieuse PS5 pour être certain d’installer cette dernière dans le salon le jour J. Selon un récent rapport publié par Nikkei, Sony souhaiterait éviter (autant que possible) le phénomène de rupture de stock, et aurait d’ores et déjà pris la décision de booster la production de sa nouvelle console.

Ainsi d’un objectif de 6 millions de machines produites en 2020, Sony aurait finalement l’intention de mettre plus de 10 millions de PS5 sur le marché d’ici la fin de l’année. Une hausse pour le moins significative pour Sony, quand on sait que la PS4, commercialisée en novembre 2013, affichait environ 4,2 millions de ventes à la fin du mois de décembre. A voir maintenant si la console de Sony sera réellement présente dans les rayons, ou s’il faudra, comme la PS4 en son temps (ou plus récemment la Nintendo Switch), faire preuve de patience pour pouvoir installer sereinement sa nouvelle console dans son caddie.

Rappelons que cette fin d’année 2020 sera l’occasion de vivre une énième guerre des consoles, puisque Microsoft lancera également sa toute nouvelle Xbox Series X, certainement durant le mois de novembre. Le géant américain va prendre la parole la semaine prochaine, avec un tout nouvel évènement dédié à sa console, ainsi qu’aux principaux jeux de lancement.