Sony, Microsoft et Nintendo condamnent les loot boxes, vers la fin de ce concept ?

Ce n’est plus un secret pour personne, depuis l’arrivée des plateformes comme le PlayStation Store, le Xbox Live, Steam, l’Epic Games Store, le jeu vidéo à connu quelques bouleversements avec l’émergence des DLC, extensions, des petits achats intégrés dans nos jeux vidéo. Mais avec la montée en puissance des jeux en ligne, de plus en plus de concepts absurdes ont été mis en place comme les loot boxes. Ce formidable concept où vous avez des packs avec du contenu aléatoire et bien souvent pas formidable. Si des pays comme la Belgique sont bien décidés à faire disparaître cette pratique, il semblerait que ce ne soit pas le cas de tout le monde. Fort heureusement, Sony, Microsoft et Nintendo semblent prendre la même direction que nos amis belges !

Sony, Microsoft et Nintendo encore une fois main dans la main !

Au début du mois de décembre 2018, lors des Video Games Awards (VGA), l’image forte c’était Shawn Layden, Phil Spencer et Reggie Fils-Aimé, les trois grands patrons de Sony Interactive Entertainment America, Xbox et Nintendo America sur la même scène. Une image qui montrée que l’industrie du jeu vidéo allait changer, qu’une nouvelle ère était en marche. Depuis, les trois géants de l’industrie du jeu vidéo n’ont cessé de se serrer les coudes. Alliance de Microsoft et Nintendo avec sans doute l’arrivée du Xbox Game Passe prochainement sur Switch. Alliance entre Sony et Microsoft pour le Cloud. Alliance des trois grandes firmes pour protester contre la hausse des taxes de Donald Trump.

Sony, Microsoft et Nintendo sont en train de clairement changer l’industrie du jeu vidéo, de la plus belle des manières. Et justement, le trio à une nouvelle fois frappée. Cette fois, ce sont les loot boxes qui sont dans le viseur. C’est par l’intermédiaire de Michael Warnecke, membre de l’Entertainment Software Association (l’ESA, les organisateurs de l’E3) que les trois firmes ont fait passé un petit message.

Microsoft, Nintendo et Sony ont indiqué à l’ESA leur engagement à adopter de nouvelles politiques relatives à l’utilisation de loot boxes payantes dans les jeux développés pour leurs plate-formes. Cela s’appliquera plus particulièrement aux nouveaux jeux et aux mises à jour de jeux qui ajouteraient ces fonctionnalités.

Alors cela ne veut pas dire qu’il n’y aura plus de contenu additionnel payant. Mais Sony, Microsoft et Nintendo condamnent le côté « aléatoire » de ces contenus payants. Suite à cette annonce, les premiers effets se sont fait ressentir. Les premiers éditeurs se sont joints au mouvement et une première liste d’éditeurs souhaitant adopter ces nouvelles pratiques a été rendue publique par l’ESA :

Activision Blizzard

Bandai Namco Entertainment

Bethesda

Bungie

Electronic Arts

Microsoft

Nintendo

Sony Interactive Entertainment

Take-Two Interactive

Ubisoft

Warner Bros. Interactive Entertainment

Wizards of the Coast.

Affaire à suivre donc, mais l’année 2020 pourrait être l’année de gros changements positifs pour les joueurs !