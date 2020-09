Sony s’excuse pour les précommandes de la PS5 et promet de nouvelles consoles bientôt

Disponible depuis mercredi soir en précommande (depuis jeudi matin « officiellement »), la PlayStation 5 et la PS5 Digitale Edition se vendent comme de petits pains et il est désormais impossible de trouver une console en précommande et d’être certain d’être livré le jour J, à savoir le jeudi 19 novembre 2020 en France.

Le problème, c’est que les revendeurs ne savent absolument pas quand une seconde vague de consoles arrivera. Ni même si cela arrivera avant Noël et l’année 2021. Bien que Sony ait connu ce problème en 2013 avec le lancement de la PS4, on pensait qu’il en serait autrement pour la PS5. Visiblement non.

Sony tient à s’excuser pour ses nouveaux problèmes et promet l’arrivée d’une seconde vague de console pour bientôt.

Bien que la version « Digital Edition » rencontre beaucoup moins de succès que la version « normale » de la PlayStation 5, les différents revendeurs en France sont formels. Depuis jeudi après-midi, les stocks sont écoulés et désormais toutes les précommandes terminent sur liste d’attente. Les joueurs ne seront donc pas livrés pour le 19 novembre et personne ne sait encore quand ils le seront.

La France n’est pas un cas isolé, c’est un peu partout dans le monde que la console de Sony commence déjà à être en rupture de stock. C’est pourquoi le géant japonais a tenu à présenter ses excuses et promet l’arrivée de nouvelles consoles pour très bientôt.

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.

Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.

And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun

— PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020