En juin dernier, Sony prenait enfin la parole concernant la next-gen et dévoilait les 26 premiers jeux qui feront les beaux jours de la PS5 et de la PS5 Digital Edition au cours d’une conférence bien rythmée et bien maîtrisée de la part du constructeur japonais. Bien que tous les jeux ne soient pas incroyables, au cours de cette conférence Sony présentait des exclusivités marquantes comme Gran Turismo 7, Ratchet & Clank Rift a Part ou encore le stand alone Miles Morales de Spider-Man.

Mais Sony proposait également des jeux d’éditeurs tiers dont certains seront des exclusivités définitives comme les deux jeux de Bethesda avec Deathloop et Ghost Wire Tokyo. Cette semaine, Sony montrait de nouvelles images de certains jeux en exclusivités temporaires (ou non) et de jeux d’éditeurs tiers et indépendants lors de son State of Play. Mais pas de quoi nous éblouir. Pourtant, Sony aurait en réserve d’énormes cartouches qui pourraient « choquer » les joueurs !

Sony dépense d’énormes sommes pour de grosses exclusivités PS5

Selon Imran Khan, l’ancien rédacteur en chef de Game Informer et désormais co-animateur sur Kinda Funny Games, Sony serait en train de préparer un catalogue de jeux en exclusivité temporaire et définitive assez impressionnant. L’homme semble avoir de bonnes sources et n’hésite pas à annoncer que le public va être « choqué » en apprenant les plans de Sony pour la PS5.

L’homme semble plutôt bien renseigné puisque ce dernier annonce que les deals commerciaux de Sony concernent des exclusivités temporaires de jeux d’éditeurs tiers multi-plateformes de gros calibre.

Il y a des choses sur lesquelles Sony met de l’argent et dont vous serez choqués d’apprendre. Des choses dans le genre pour se réserver une exclusivité temporaire. Vous serez comme : ‘Wow, c’est un jeu que vous choisissez ?’, non parce que c’est mauvais, mais parce que c’est énorme.

Je suis curieux de voir où ces discussions vont mener dans les mois à venir car ce sont des jeux largement réputés pour être multiplateformes que Sony se réserve pour quelques temps. Je ne serais pas choqué s’ils font quelque chose de fou comme ça.

Bien entendu, l’homme ne donne pas plus de détails et il va falloir être un peu patient pour pouvoir découvrir ces mystérieux deals commerciaux. Peut-être dans les prochains jours lors d’un nouvel événement PS5 ?