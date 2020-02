PS5 : le site officiel est en ligne… avec des précommandes en mars ?

La PS5 en précommande dans un mois ?

Cela fait des mois maintenant que la PS5 est au coeur de très (trop ?) nombreuses spéculations. Outre le design de la machine, nombreux sont ceux à estimer que la future console de Sony sera moins puissante que la prochaine Xbox de Microsoft. Certains rêvent également d’une rétrocompatibilité totale.. Beaucoup de fantasmes, pour (à l’heure actuelle) très peu de réalités donc.

Le mois dernier, Sony a officialisé l’appellation de sa future PlayStation (la PS5 donc), profitant de l’occasion pour dévoiler le nouveau logo de sa machine. Depuis quelques heures, une nouvelle rumeur agite « les internets« , puisque Sony aurait prévu de tenir un PlayStation Media Event en mars prochain, pour présenter la nouvelle console aux professionnels et aux médias. Les invitations seraient prévues pour ce mois de février, et la console pourrait être précommandée dans la foulée de sa présentation, soit au mois de mars.

Et si on attendait la présentation officielle ?

Une PlayStation 5 qui pourrait donc être officialisée dans quelques semaines maintenant, pour une disponibilité qui serait prévue pour le mois de novembre, à un tarif de 499 dollars. Comme toujours, il s’agit là uniquement de spéculations, à prendre avec les fameuses pincettes, et de nombreux (faux) comptes Twitter s’amusent depuis quelques jours à relayer des (fausses) informations, aussitôt partagées par les fans…

Alors oui, Sony va évidemment, un jour, présenter officiellement sa future PS5. A l’heure actuelle, hormis un logo et quelques bribes d’informations techniques, on ne sait pas grand chose de la future console. Divers « insiders », « influenceurs » et autres « youtubeurs » s’amusent également à teaser leur audience, avec des informations plus ou moins fiables. Pour profiter pleinement de l’annonce de la future PS5, on ne saurait que trop vous conseiller de faire comme certains vieux sages du gaming, et d’attendre sagement les informations, images et vidéos officielles de Sony.

A ce propos, Sony vient tout juste de mettre en ligne le site officiel de sa future PS5. Un site dépourvu du moindre contenu et de la moindre image pour le moment, et qui se contente de rappeler que la PlayStation 5 sera disponible pour les fêtes de fin d’année. C’est un début.

Mais si vous êtes du genre (très) impatient, et que vous souhaitez vous projeter encore un peu plus loin, on vous a déjà concocté sur Presse-Citron un dossier concernant les jeux PS5 et Xbox qui sortiront en 2020, 2021 et même 2022 !