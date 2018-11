Sony : vers une console compatible… avec des cartouches de jeu ?

Une PlayStation compatible avec des cartouches de jeu ?

Dans quelques jours à peine, Sony va lancer sa toute nouvelle PlayStation Classic. Une réplique miniature de la console de 1994, intégrant vingt jeux (plus ou moins) emblématiques de la célèbre PlayStation, qui sera affichée au prix de 99 euros en boutiques. Une machine à forte tendance « retro » donc, même si Sony regarde bel et bien vers l’avenir, comme semble en témoigner un récent dépôt de brevet.

Selon Techtastic, Sony a récemment déposé un nouveau brevet, concernant une « cartouche de jeu électronique« . A l’heure actuelle, le brevet en question propose simplement quelques illustrations montrant une cartouche, laquelle dispose d’un connecteur sur sa partie basse. Difficile de savoir exactement à quoi cela pourra bien servir…

Rapidement, certains évoquent la possibilité de voir débarquer un jour une « nouvelle » PlayStation, compatible non pas avec un format CD, DVD ou Blu-Ray, mais bien avec des cartouches de jeu. Un format adopté notamment par Nintendo avec sa Switch, qui a renoué avec les cartouches de jeu pour une console de salon après sa mythique Nintendo 64. Du coté de chez Sony, on a évidemment une petite expérience en la matière, avec la PS Vita, dont les jeux étaient proposés sur cartouches.

Récemment, Sony s’était exprimé sur l’avenir du jeu vidéo, indiquant notamment une certaine volonté de proposer une nouvelle manière de jouer, à mi-chemin entre console de salon et console portable. Sony prépare-t-il une nouvelle console de jeux vidéo inspirée de la Nintendo Switch ? Pas impossible pour certains joueurs, qui rappellent que Sony n’hésite pas à s’inspirer de son concurrent. On se rappelle notamment des PS Move à l’époque de la Wii, ou même de la PlayStation Classic, qui découle directement des Nintendo et Super Nintendo Classic Mini. Affaire à suivre donc.

(Via TechStatic)