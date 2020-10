Sony veut vraiment faire beaucoup de films avec Tom Holland et Spider-Man

Ce n’est une nouveauté pour personne, l’avenir de Tom Holland et de Spider-Man ne s’écrit pas vraiment du côté de Marvel et des Avengers. C’est en effet Sony qui détient les droits pour le personnage et si des films ont ont eu lieu, au terme d’accords parfois très difficile à obtenir, ils ne constituent qu’une première phase. Pour Sony, ces films ont été l’opportunité de gagner des sommes conséquentes d’argent, mais aussi d’établir la popularité de l’acteur dans le personnage. La prochaine étape sera ce que certains nomment le Spider-Verse, même si Sony lui a donné un nom un peu plus officiel. Et Sony compte bien faire jouer un rôle essentiel à Tom Holland.

Tom Holland, la poule aux oeufs d’or ?

On parle en effet d’un contrat qui s’inscrit dans une très longue durée. Si on en croit les informations du site We Got This Covered (qui semblent plutôt crédibles sur ce dossier), Sony serait en négociations avec l’acteur pour lui faire signer un contrat en or et donc à très long terme. Pas forcément une évidence après tout, quand on sait qu’il a déjà endossé les collants de Spider-Man depuis 5 ans, avec son casting au sein du Marvel Cinematic Universe.

Mais Sony n’a clairement pas envie de le laisser partir et selon Daniel Richtman, ils veulent donc lui proposer un nouveau contrat, qui l’engagerait avec Sony pour un grand nombre de nouveaux films. On parle bien sûr de nouveaux films solos mais aussi d’apparitions pour des films périphériques de ce que Sony veut construire autour de son personnage. Des gentils, des méchants, des spin-off…

Si Tom Holland semble condamné à passer le relais à Miles Morales pour le rôle de Spider-Man du côté du Marvel Cinematic Universe, il devrait être très occupé tout de même durant les prochaines années. Beaucoup plus riche aussi.