Sony dévoile son premier smartphone 5G, le Xperia 1 II

Bien qu’il ait une faible part de marché par rapport aux marques comme Xiaomi, Samsung, Huawei ou Apple, Sony Xperia n’est pas près d’abandonner le marché des smartphones. Et après avoir dévoilé le Xperia L4 il y a quelques jours, celui-ci présente deux autres smartphones : le Xperia 1 II et le Xperia 10 II.

Comme le suggèrent les noms de ces appareils, il s’agit de versions améliorées du Xperia 1 et du Xperia 10, dévoilés par Sony il y a un an.

Et le Xperia 1 II est particulièrement intéressant dans la mesure il s’agit du nouveau smartphone haut de gamme de la marque et aussi son premier appareil 5G.

Avec le Xperia 1 II, Sony n’adopte pas de changements radicaux par rapport au Xperia 1. Le nouveau haut de gamme a un écran de type OLED au format 21 :9 dont la diagonale est de 6,5 pouces et qui affiche une résolution 4K HDR (3840×1644). Comme sur le Xperia 1, la forme allongée de l’écran du Xperia 1 II permet de mieux travailler en mode multitâche et de mieux profiter de certains contenus de divertissement.

Pour la photo et la vidéo, le Sony Xperia 1 II est équipé de trois caméras de 12 mégapixels (16mm/f2.2, 70mm/F2.4 et 24mm/f1.7). A ces trois caméras s’ajoute un capteur 3D iToF. Et comme sur le Xperia 1, son successeur propose une série de réglages avancés lors de la prise de photos ou de vidéos.

En façade, il y a une caméra de 8 mégapixels.

Mais la véritable nouveauté, c’est le processeur. En effet, le Sony Xperia 1 II est équipé d’un SoC Snapdragon 865, conçu pour les smartphones haut de gamme de 2020, ce confère à l’appareil des performances comparables à celles des appareils comme le Mi 10 de Xiaomi ou le Galaxy S20 de Samsung. Par conséquent, l’appareil est compatible avec la 5G.

Le Xperia 1 II sera disponible à partir du printemps 2020, au prix de 1 199 euros.

Xperia 10 II : le nouveau smartphone à moins de 400 euros de Sony

En plus du successeur du Xperia 1, Sony a également présenté un nouveau smartphone milieu de gamme : le Xperia 10 II. Par rapport au Xperia 10 présenté il y a un an, le Xperia 10 II a de nombreuses similarités et propose les mêmes avantages grâce à son écran de type OLED au format 21 :9, avec une diagonale de 6 pouces et une résolution FHD+.

En revanche, Sony a ajouté une troisième caméra sur le dos : le Xperia 10 II a une caméra principale de 12 mégapixels, accompagné deux autres caméras de 8 mégapixels.

Et sous le capot, l’appareil cache un processeur Snapdragon 665.

Le Xperia 10 II sera également disponible au printemps 2020, au prix de 369 euros.