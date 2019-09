Sophie Turner retourne du côté des séries avec Survive

Sophie Turner va tenter de survivre à une autre série. Celle qui incarnait (avec brio) Sansa Stark dans l’univers de Game of Thrones a signé pour jouer le premier rôle dans une série baptisée « Survive ». Un rebond pour l’actrice après la performance cauchemardesque du film X-Men Dark Phoenix dans les salles obscures. On fait les présentations avec ce nouveau programme.

Sophie Turner, une actrice de séries

Et si Sophie Turner était plus une actrice de séries que de long-métrages ? On ne retiendra sans doute pas son nom pour sa performance dans la saga X-Men. En revanche, Game of Thrones l’a faite entrer au panthéon. Charge à elle de réussir à transformer l’essai avec Survive.

La jeune femme y incarnera Jane, une adolescente suicidaire du New Jersey qui a tenté de mettre fin à ses jours dans les toilettes d’un avion. Le problème ? Celui-ci se crashe. Avec Paul (joué par Corey Hawkins), elle est alors la seule survivante, au milieu d’un environnement hostile, sur une montagne enneigée. Charge à eux de réussir à trouver un moyen de retourner à la civilisation. Cette série est adaptée d’un roman éponyme, sorti en 2012.

Où sera visible la série ? Pas de HBO, Netflix ou AppleTV+ pour Sophie Turner. C’est en effet un programme destiné à Quibi, une plateforme de streaming uniquement disponible sur mobile qui verra le jour en avril 2020. On y trouvera seulement des vidéos de format court, avec une durée maximale de 10 minutes. On peut donc s’attendre à un format quelque peu particulier pour cette série. Il s’agit en tout cas d’une belle prise pour cette nouvelle plateforme.

A noter que Sophie Turner n’a pas complètement jeté l’éponge du côté du cinéma. On la retrouvera dans Broken Soldier de Matthew Coppola, dont la date de sortie n’est pas encore connue.