Sound Amplifier, l’application de Google qui simplifie la vie des malentendants, est désormais bien plus accessible

Sound Amplifier de Google représente un vrai bond en avant vers l’accessibilité des sourds et malentendants. Cette application permet à tout utilisateur muni d’écouteurs filaires de mieux percevoir les voix et les sons importants. Concrètement l’application élimine ou diminue les bruits de fonds gênants pour ne donner à entendre que ce qui vous importe comme la voix de votre interlocuteur ou celle du narrateur d’une vidéo.

Pour parvenir à créer cette application qui simplifie la vie de nombreux utilisateurs, Google a utilisé le machine learning. L’IA a ainsi analysé des milliers de sons afin de déterminer et d’isoler les sons qui intéressait les utilisateurs humains.

Google travaille beaucoup sur l’accessibilité

Lancée en février dernier, l’application n’était pour le moment disponible que pour les téléphones équipés d’Android Pie (sorti en 2018), elle sera désormais accessible aux smartphones sous Android 6.0 Marshmallow (qui date lui de 2015) et toutes les versions ultérieures. Le nombre d’utilisateurs à même d’utiliser Sound Amplifier augmente donc considérablement avec cette dernière mise à jour.

Autre nouveauté très intéressante, l’application sera disponible sur l’écran d’accueil et il ne sera plus nécessaire d’aller fouiller dans les paramètres avant de pouvoir la lancer. Une nouvelle interface a par ailleurs été mise en place, et permet d’observer la manière dont les ajustements sonores sont appliqués.

Nul doute que ces nouveautés devraient suffire à convaincre les utilisateurs potentiellement intéressés par cette technologie. Des centaines de millions de personnes sont sourdes ou malentendantes dans le monde et ces innovations représentent pour elles une excellente nouvelle.

Sound Amplifier vient d’ailleurs s’ajouter aux autres applications de Google destinées à rendre les smartphones plus accessibles. Elle avait notamment lancé l’an dernier Lookout qui fournit des indices auditifs aux malvoyants sur leur environnement ou encore Voice Access pour remplacer les interactions tactiles par des commandes vocales. Enfin, Transcribe donne la possibilité de convertir une voix en un texte qui s’affiche à l’écran.