SoundCloud présente Insights, un outil ultra performant pour en savoir plus sur ses auditeurs

Pour les créateurs de contenu sur Spotify, SoundCloud, et d’autres plateformes de ce type, il est compliqué d’obtenir des statistiques détaillées concernant les auditeurs. Si Spotify commence à faire de gros progrès dans ce sens, SoundCloud redouble d’efforts pour proposer une plateforme entièrement dédiée aux statistiques d’écoute.

Voici donc SoundCloud Insights, l’outil parfait pour en savoir davantage sur les auditeurs. Sur son blog, SoundCloud explique qu’Insights est dès à présent disponible pour la version web, et le sera sans tarder sur l’application mobile. Grâce à ce service, les créateurs peuvent facilement se rendre compte de leurs meilleurs auditeurs, les villes et pays où ils sont les plus écoutés, mais également quels contenus sont les plus populaires ?

Comment accéder à SoundCloud Insights ?

Pour profiter de SoundCloud Insights, il est nécessaire de posséder un compte Pro Unlimited à 144 dollars par an. Auparavant, ces données n’étaient disponibles que depuis l’application SoundCloud Creator, l’application Pulse et sur le web. Aujourd’hui, Insights est un service bien plus complet qui regroupe toutes les informations au sein de l’application principale.

En apparence, SoundCloud est bien moins populaire que les autres plateformes de streaming, il faut que le service est pas totalement similaire. SoundCloud décide de se focaliser principalement sur les artistes indépendants. Il y a quelques mois nous apprenions que la société allait consacrer un budget de 15 millions de dollars pour aider ces artistes. Cette annonce a été prononcée en pleine crise liée à la COVID-19. SoundCloud a décidé de venir en aide à ces intermittents dans cette période compliquée.

Sur ces 15 millions de dollars, 10 millions seront directement distribués pour la carrière d’une sélection d’artistes, et les 5 millions restant seront distribués entre 5 artistes différents par semaine. Pour profiter de cette campagne, SoundCloud invite les artistes qui le désirent à utiliser le hashtag #GetMorePlays pour que les équipes puissent les remarquer.