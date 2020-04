Artistes indépendants, SoundCloud débloque 15 millions de dollars d’aides

Face à la crise économique liée à l’épidémie de coronavirus, SoundCloud veut aider les artistes indépendants en leur réservant plusieurs leviers pour faire grossir leurs écoutes et leur rémunération. « Nous savons qu’il y a toujours des pertes financières et de l’incertitude pour notre communauté de créateurs », vient d’écrire le PDG de SoundCloud Kerry Trainor dans un communiqué de presse ce vendredi 3 avril 2020. Après un partenariat avec Twitch et un rabais sur l’abonnement à SoundCloud Pro Unlimited, la plateforme en ligne de distribution audio vient de débloquer l’équivalent de 15 millions de dollars.

Quelles sont les aides proposées par SoundCloud ?

Parmi ces 15 millions de dollars, une part de 10 millions sera injectée directement dans la carrière de certains artistes. SoundCloud utilisera son système Repost Select pour ainsi mettre des créateurs sur le devant de la scène, et leur offrir un coup de pouce pour augmenter leur audience tout en leur offrant les outils nécessaires pour monétiser leur travail.

Les cinq millions de dollars restants sont quant à eux consacrés à une sélection de cinq artistes par semaines, qui auront la chance de pouvoir se faire accorder des crédits pour faire leur promotion directement sur la plateforme. Les artistes qui veulent participer doivent insérer le hashtag #GetMorePlays pour que l’équipe en charge de la sélection puisse trouver leurs productions.

Des outils pour mieux monétiser leur travail

Deux autres nouveautés sont disponibles et devraient permettre, aux créateurs qui le souhaitent, de pouvoir gonfler leurs revenus. Dans son communiqué, SoundCloud évoque l’arrivée d’un nouveau bouton d’appel à l’action, permettant de paramétrer un moyen de rémunérer l’artiste pour que les utilisateurs puissent facilement faire des dons (via Kickstarter, Patreon, Bandcamp, PayPal etc …) à leurs artistes préférés.

La dernière fonctionnalité rejoint la première, au sujet du programme Repost by SoundCloud. Le programme, qui propose des outils de marketing et de monétisation professionnels, n’est plus réservé aux membres Pro Unlimited. Les conditions autour du nombre de lectures sont elles aussi levées.

« Nous continuerons à chercher des moyens de soutenir notre communauté mondiale SoundCloud » ajoutait Kerry Trainor. L’attention semble être là, bien qu’elle cantonne naturellement les créateurs à investir ces aides uniquement sur les services de la plateforme. C’est toujours mieux que Spotify, qui s’en voulait il y a un an d’avoir trop payé ses artistes, et réclamait un remboursement.