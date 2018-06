Soutenez l’équipe de France de football avec Orange pour les pros et remportez des cadeaux

Orange pour les pros organise un jeu-concours dans le cadre de la campagne des Bleus en Russie

Orange, partenaire majeur de la FFF, organise un jeu sur le site Orange pour les professionnels. Un « Grand Jeu Pénalty » du genre plutôt simple et facile puisqu’il s’agit de tirer un pénalty, et évidemment d’essayer de marquer.

La bonne nouvelle étant que, contrairement à ce qu’il se passe dans la vraie vie, où rater un péno peut rapidement virer au drame national (n’est-ce pas Léo Messi…), ici vous ne risquez rien. Non seulement personne ne vous en voudra, mais chaque tir est de toute façon gagnant.

Que vous la mettiez au fond ou dans la dernière rangée des tribunes, vous ne repartirez pas les mains vides puisque vous remporterez dans tous les cas un bon d’achat d’une valeur de 20 euros à déduire des accessoires proposés sur la boutique, comme des accessoires pour mobiles, des casques audio ou encore des drones, entre autres. Et vous participerez à un tirage au qui aura lieu à la fin de la Coupe du monde avec en jeu un maillot de l’Équipe de France à gagner.

Et si vous marquez c’est champagne : vous gagnez des goodies (maillots officiels, ballons et sacs), et vous êtes également tiré au sort pour gagner le maillot de l’Équipe de France. Imaginez qu’en plus la France remporte le Mondial et c’est fromage ET dessert.

Pour tenter votre chance, c’est par ici et c’est sans obligation d’achat et vous avez du 14 juin 2018 à 11h au 15 juillet 2018 à 23h59. Échauffez bien votre doigt avant, un claquage est vite arrivé.