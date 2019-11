Soyez patient, l’iPhone SE2 et le nouvel iPad Pro arriveraient au premier semestre 2020

Si certains fans d’Apple attendent déjà le successeur de l’iPhone 11, qui devrait être équipé d’un module 5G, d’autres attendent plutôt l’iPhone SE2. Apple n’a jamais évoqué ce modèle qui devrait succéder à l’iPhone SE, mais les rumeurs concernant celui-ci sont déjà nombreuses.

Et visiblement, Apple devrait sortir cet appareil au premier semestre 2020. Si cela a déjà été indiqué par d’autres sources, cette semaine, c’est l’analyste Ming Chi-Kuo (généralement très bien renseigné) qui aurait évoqué le lancement de l’iPhone SE2, d’après nos confrères de MacRumours.

Dans une note, celui-ci aurait en effet indiqué que l’iPhone SE2 (ainsi que le nouvel iPad Pro) devrait être officialisé par Apple au premier semestre.

Un iPhone low cost et un iPad Pro dopé pour la réalité augmentée ?

Si l’iPhone SE, lancé en 2016, a été populaire, c’est parce que cet appareil était plus abordable que les autres modèles d’Apple. Mais outre cela, l’iPhone SE a également un format compact, qui est apprécié par certains fans d’Apple.

Normalement, avec l’iPhone SE2, Apple devrait garder cette formule. D’après les rumeurs, ce modèle aurait un design comparable à celui de l’iPhone 8. Mais sous le capot, il serait équipé d’une puce A13 Bionic, qui permettra d’avoir des performances comparables à celles de l’iPhone 11.

En ce qui concerne le prochain iPad Pro, celui-ci devrait avoir deux caméras sur le dos. Et en plus de ces deux caméras, l’appareil aurait aussi un capteur 3D, destiné à améliorer l’expérience des utilisateurs sur les applications en réalité augmentée. Ce capteur pourrait également arriver, plus tard, sur les successeurs de l’iPhone 11, de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max.

Mais bien entendu, étant donné que ces informations proviennent de sources non officielles, les pincettes sont encore de rigueur.