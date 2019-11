Le prochain iPad Pro aurait deux caméras sur le dos et un capteur 3D pour la réalité augmentée

Cette année, Apple a apporté des améliorations significatives pour la photo et la vidéo sur l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max. Et visiblement, l’année prochaine, la firme de Cupertino pourrait en faire de même sur l’iPad Pro.

D’après un récent article de Bloomberg, l’iPad Pro pourrait sortir au premier semestre 2020. Et contrairement aux modèles précédents qui n’avaient qu’une caméra sur le dos, celui-ci aurait deux caméras sur le dos. En plus de ces deux caméras, le prochain iPad Pro serait également équipé d’un petit capteur 3D qui permettra à l’appareil de mieux cartographier l’environnement de l’utilisateur pour les applications en réalité augmentée.

Apple prévoirait également de proposer ce capteur 3D sur les prochains iPhone qui seront présentés en septembre, et qui devraient être équipés de modules pour la 5G.

Apple serait à fond dans la réalité augmentée

L’ajout de capteurs 3D pour la réalité augmentée sur les prochains iPhone et iPad Pro ne serait qu’un début puisque la firme de Cupertino aurait aussi l’intention de lancer un casque AR/VR en 2021 ou en 2022.

Puis, en 2023, celle-ci pourrait lancer des lunettes de réalité augmentée (plus compactes qu’un casque).

D’après Bloomberg, 1 000 ingénieurs d’Apple travailleraient actuellement sur ses projets dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée.

Une autre source suggère même qu’actuellement, Apple envisage de remplacer l’iPhone par les lunettes de réalité augmentée dans 10 ans.

Sinon, pour rappel, Facebook a, de son côté, déjà annoncé le développement de ses lunettes de réalité augmentée. Des sources non officielles indiquent que l’entreprise travaillerait avec la marque Ray Ban.