SpaceX modifie son planning à cause d’un problème technique

En plus d’un contrat juteux tout juste signé avec l’armée américaine, SpaceX continue de travailler avec la NASA. Malgré tout, la société dirigée par Elon Musk va devoir revoir son planning. Le 31 octobre prochain, SpaceX devait effectuer la mission Crew-1, qui consiste à transporter 3 astronautes de la NASA et un de l’agence japonaise JAXA en direction de la Station Spatiale Internationale.

À cause d’un souci concernant les générateurs sur la fusée Falcon 9, les astronautes ont décidé de repousser cette mission. Elle devrait sans doute se dérouler au mois de novembre prochain. SpaceX et la NASA devraient rapidement trouver une solution pour réparer ce dysfonctionnement.

We’re now targeting NET early-to-mid November for launch of @NASA’s SpaceX Crew-1 mission to the @Space_Station. The extra time will allow SpaceX to resolve an unexpected observation during a recent non-NASA launch attempt. More: https://t.co/sheWOD74m6 pic.twitter.com/YLq1Tb4LfN

— Kathy Lueders (@KathyLueders) October 10, 2020