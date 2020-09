SpaceX prévoit de lancer son nouveau prototype du Starship aux portes de l’espace

SpaceX est sur tous les fronts. En plus de continuer ses envois de satellites dans le cadre de la mission Starlink, la société américaine continue d’avancer sur plusieurs autres projets comme la conception du vaisseau Starship. À ce jour, la série de premiers courts lancés a eu lieu avec succès, si bien qu’Elon Musk vient d’annoncer que le premier prototype SN8 devrait être terminé d’ici la semaine prochaine. Cela signifie que nous devrions voir le prototype du Starship décoller vers des altitudes plus hautes qu’habituellement. Elon Musk a annoncé que sa société SpaceX va tenter un aller-retour à 60 000 pieds soit plus de 18 kilomètres.

One way or another, excitement guaranteed! Support of greater Boca, Padre, Brownsville community is very much appreciated.

— Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2020