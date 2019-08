SpaceX pourrait aller rendre visite à la Tesla qu’il a envoyée dans l’espace

Le tweet en réponse à un certain @flcnhvy le laisse présager. Elon Musk a communiqué sur Twitter au sujet de Starman et de sa Tesla Roadster, propulsés dans l’espace en février 2018. Selon le président de l’entreprise spatiale, il serait probable qu’un nouvel appareil soit envoyé à la rencontre du faux pilote actuellement en orbite autour du Soleil. Une mission qui pourrait permettre d’aller prendre des photos de ce dernier, alors que sa trajectoire au plus près de la Terre est prévue pour novembre 2020.

Elon Musk souhaite aller rendre visite à Starman et sa Tesla

Voilà une idée encore assez folle de l’entrepreneur californien. Elon Musk, le créateur (d’origine sud-africaine) de Tesla et de SpaceX, souhaiterait envoyer une nouvelle fusée en direction de Starman, son faux pilote cosmique qui avait décollé de Floride à bord de la toute première Falcon Heavy. La fusée, qui se présentait comme la plus grosse jamais construite par l’entreprise américaine, avait été lancée avec un mannequin à bord, dans un voyage initialement annoncé sans retour.

Les rêves de voyage intergalactiques nés alors qu’Elon Musk souhaitait de cet équipage qu’il « traverse l’espace et qu’il sera peut-être découvert par une population extraterrestre à des millions d’années dans le futur ». Ces mots, datant du 6 février 2018 lors du lancement, ont depuis été raisonnés. A l’heure actuelle, la Tesla Roadster diffusant la chanson « Life on Mars ? » de David Bowie, est en orbite autour du soleil. Récemment, elle a réalisé sa première révolution, et aurait comme but de se rapprocher au plus près de Mars.

Sauf qu’au lieu de laisser filer le mannequin, Elon Musk songerait déjà à aller rendre visite à son équipage, en envoyant une fusée dans sa direction. A en croire la demande de @flcnhvy sur Twitter, se posant la question s’il y aurait « des chances pour que SpaceX lance un petit engin spatial qui pourrait rattraper Starman et prendre des photos », Elon Musk a répondu brièvement « Dans quelques années ».

In a few years — Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2019

Une rencontre dès novembre 2020 ?

Toujours dans son esprit, Starman pourrait donc faire l’objet d’une nouvelle mission pour SpaceX. En un an et demi, le pilote et sa Tesla Roadster ont déjà parcouru 1 226 320 128 km, leur permettant d’effectuer une première orbite autour du soleil. Un parcours qui aura entraîné l’objet spatial à plus de 762 millions de km de la Terre.

Loin des yeux, mais près du cœur, Elon Musk et SpaceX prévoit un nouveau passage « au plus près de la Terre » en novembre 2020. A partir du 7 octobre 2020, l’engin ne sera plus qu’à 7,4 millions de kilomètres selon les prévisions. Il pourrait donc s’agir d’un moment propice à une nouvelle rencontre de Starman avec un autre module. Après cette date, il faudra attendre 2047 pour espérer revoir le cabriolet de l’espace.

Toutefois, Elon Musk semblait bien vouloir parler de « plusieurs années ». La date du lancement d’un nouvel appareil en direction de Starman pourrait donc être planifiée pour plus tard, auquel cas la mission pourrait s’aligner avec l’objectif d’un envoi d’humains sur Mars, souhaitée à l’heure actuelle pour 2030 selon Elon Musk. En tout cas, d’ici au passage de Starman près de la Terre en 2047, les progrès scientifiques et technologiques auront certainement accéléré, laissant place à notre imagination, pour écrire la suite de l’histoire.