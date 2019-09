Google travaille sur un correctif pour bloquer les spams qui envahissent vos calendriers

Depuis le mois de mai, des hackers utilisent Google Agenda pour envoyer des spams contenant un lien vers un site malveillant. Google travaille sur un correctif pour empêcher cette forme de phishing.

Un correctif pour les spams via Google Agenda

Depuis le mois de mois des hackers utilisent un technique simple mais efficace pour voler des données personnelles grâce à une technique de phishing. Pour cela, ils envoient une invitation dans le calendrier de Google, disponible avec un compte Gmail. Par défaut, le calendrier est configuré pour ajouter et avertir d’un évènement auquel quelqu’un vous a invité.

Les fraudeurs utilisent donc cette technique pour ajouter un lien qui amène sur une page de phishing. Les utilisateurs confiants vont ainsi entrer des données personnelles que les hackers pourront récupérer et utiliser à loisir. Google vient d’annoncer qu’il travaille à un correctif qui permettra d’éviter ces pratiques.

Sur son forum de support officiel, Google vient d’expliquer « être conscient du spam apparaissant dans Agenda » et ajoute « travailler avec diligence » afin de résoudre ce problème. Le géant américain des moteurs de recherche n’a toutefois pas précisé de calendrier ni même donné une date approximative pour un tel correctif. Il est toutefois possible de se protéger de telles pratiques en modifiant les paramètres de Google Agenda.

Pour cela, ouvrez votre navigateur internet et visitez le site Web Google Agenda et cliquez sur l’icône avec un rouage pour ouvrir le menu de configuration de l’application. Cliquez ensuite sur « Paramètres de l’événement » et recherchez l’option « Ajouter automatiquement des invitations ». Lorsque vous cliquez dessus, un menu déroulant avec trois options apparaîtra. Activez l’option « Non, affichez uniquement les invitations auxquelles j’ai répondu » et vous ne recevrez plus de spams.

Pour aller plus loin et protéger votre Google Agenda

Par précaution supplémentaire, vous pouvez également empêcher Google Agenda d’ajouter automatiquement des événements à partir de Gmail. Pour ce faire, cliquez sur l’en-tête « Événements de Gmail », puis décochez la case « Ajouter automatiquement les événements de Gmail à mon agenda ». À ce stade, Google vous avertira que cela empêchera le calendrier d’ajouter automatiquement des événements de Gmail, en plus de supprimer tous les événements ajoutés précédemment. Cliquez ok et le tour est joué.

Cependant, aucune de ces précautions n’est véritablement idéale. En effet, elles limitent certaines des fonctionnalités les plus utiles disponibles dans Google Agenda. Mais, avec la fréquence de ces escroqueries, cela reste une bonne solution en attendant le correctif.