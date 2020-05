Sphero va développer des robots dédiés à la sécurité pour les autorités américaines

À l’origine, Sphero est une entreprise spécialisée dans les jouets robotiques. Nous avons un exemplaire au bureau et c’est assez drôle de s’en servir de temps en temps. En plus de développer de simples jouets, Sphero ajoute depuis quelques temps un côté éducatif à ses robots.

Aujourd’hui, la startup passe un nouveau cap en annonçant la création de l’entreprise Company Six, la filiale axée sécurité publique de Sphero. Company Six sera chargée de construire des robots dotés d’IA pour le gouvernement américain, la défense, et de nombreux autres corps de métiers qui travaillent dans des situations dangereuses. Si Sphero n’a clairement pas déclaré que ces robots allaient servir à la police il y a toutefois de grandes chances quand nous voyons leur déscription.

Jim Booth, ancien COO de Sphero et nouveau CEO de Company Six a déclaré : « Notre équipe est enthousiaste à l’idée de construire du matériel robotique et des solutions logicielles avancées dont le besoin est critique et qui aident les premiers intervenants et les personnes qui travaillent dans des situations dangereuses ».

Depuis ses débuts, Sphero a mis sur le marché près de 4 millions de robots, son expérience en terme de robotique est donc indéniable et devrait être d’une grande aide pour les autorités américaines. Sphero développe également des vêtements connectés, comme le fait Google et son projet Jacquard, cependant la startup américaine le fait pour l’instant uniquement en vu d’amuser son utilisateur. Ses vêtements ne sont pas capable d’assurer la sécurité d’un agent, pour l’instant.

Comme le fait Boston Dynamics pour la police du Massachusetts, Sphero va donc utiliser ses connaissances pour aider les autorités américaines. C’est une aubaine pour la startup, puisque malgré les apparences, vendre des mini-robots éducatifs n’est pas très lucratif. En effet, Sphero a déjà du renvoyer pas mal d’employés, et s’est vu interdire la production de robots sous licence Disney comme le BB-8 ou R2-D2.