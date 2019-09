Spider-Man sera bien de retour dans le MCU pour un troisième film

Il y a seulement un mois tout semblait terminé. Sony et Marvel Studios n’étaient pas parvenus à s’entendre et l’on s’était déjà fait à l’idée de ne plus revoir Spider-Man dans le MCU. Sauf que les choses ont depuis changé et les deux studios sont finalement parvenus à se mettre d’accord. Spider-Man reviendra bien dans l’univers étendu Marvel et un troisième film est d’ores et déjà en préparation.

Spider-Man de retour dans les salles en 2021

Un quatrième long-métrage impliquant le personnage qui sera toujours joué par Tom Holland est même déjà acté. Kevin Feige, le président de Marvel Studios a fort logiquement fait part de son enthousiasme :

Je suis ravi que le voyage de Spider-Man dans le MCU continue. Moi et nous tous chez Marvel sommes très excités de pouvoir continuer à travailler avec le personnage. Spider-Man est une icône et un héros puissant dont l’histoire traverse tous les âges et touche tous les publics à travers le monde. C’est aussi le seul héros doté de pouvoirs qui puisse changer d’univers cinématographique et vu que Sony continue de développer son propre Spider-Verse, on ne sait jamais quelle surprises nous réservera l’avenir.

La joie est la même pour Amy Pascal qui fait son retour dans l’équipe de production : « L’histoire de Peter Parker a pris une tournure dramatique dans Far From Home et je ne pouvais pas être plus heureuse de retravailler tous ensemble pour voir où son prochain voyage le mènera ».

Peu d’informations ont filtré sur cet accord mais Disney pourrait récupérer 25 % des recettes au box-office là où il n’en récoltait que 5 % auparavant. On imagine à quel point les négociations ont dû être compliquées.

Il faut dire que l’enjeu était de taille pour Marvel, Peter Parker est en quelque sorte le successeur de Tony Stark dans le MCU. Du côté de Sony aussi, l’homme-araignée compte énormément et Spider-Man : Far From Home est devenu l’été dernier le film le plus rentable de l’histoire du studio. La firme japonaise va donc continuer de développer son propre Spider-Verse incluant des personnages de l’univers de Spider-Man.

Rendez-vous est en tout cas déjà pris pour le retour de « Spidey » sur grand écran avec une date de sortie déjà connue : le 16 juillet 2021.