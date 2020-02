Sony annonce un nouveau film Marvel pour le 8 octobre 2021

Sony et Marvel marchent désormais main dans la main. Un rabibochage, notamment rendu possible par Tom Holland, l’interprète de Spider-Man, qui a largement contribué à sauver le deal entre les deux entreprises. Résultat, Sony développe désormais un Spider-Verse, qui forme une partie de l’univers Marvel étendu. C’est notamment le cas du film Morbius dont la sortie est prévue pour le 5 juillet 2020 en France. Mais, on le sait, les ambitions de Sony sont très importantes et donc plusieurs films se déploient. Or, Sony vient d’en annoncer un nouveau, mais sans en dire trop pour l’instant. Explications.

Sony et le projet (encore) secret

C’est donc la date du 8 octobre 2021 qui est annoncée pour un nouveau projet Sony / Marvel. Au-delà du fait qu’il arrive dans un calendrier qui frise déjà l’overdose du côté des super-héros, on ne sait pas encore grand chose sur ce film. On sait déjà qu’il ne s’agit pas du 3e Spider-Man qui sortira en juillet 2021. Le délai semble aussi trop court pour un Morbius 2. On va donc plutôt parier sur un spin-off basé sur un autre personnage de l’univers de Spider-Man.

Une option qui ne réduit pas forcément la liste. Mais, plusieurs options sont clairement possibles, notamment parce que les films ont déjà été évoqués récemment. La première est un film Madame Web, sur lequel on sait que Matt Sazama et Burk Sharpless, les auteurs de Morbius ont travaillé. Mais le projet semblait au point mort aux dernières nouvelles. Kraven the Hunter, Black Cat, Silver Sable et Nightwatch constituent autant d’options qui peuvent être sur la table. Les Sinister Six traînent du côté de chez Sony depuis plusieurs années maintenant, on a donc envie de croire qu’il verra le jour à un moment ou un autre. On peut parier que Sony devrait commencer à en dire plus dans les prochains mois.