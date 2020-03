Sport à la maison : on a testé 5 applications pour garder la forme

Si le gouvernement autorise toujours les « déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle » dans le cas où vous avez rempli votre attestation de sortie, votre façon de faire du sport risque d’être remise en question par le confinement général dû à l’épidémie du coronavirus.

Toutefois, le fait de rester chez vous ne signifie pas pour autant que vous devez rester inactif —et ce même si vous télétravaillez depuis votre salon ou votre chambre. Le fait de faire du sport depuis chez vous peut justement être une bonne occasion pour couper entre les temps professionnels et personnels tout en conservant une bonne santé mentale. Auquel cas vous pouvez suivre une activité physique le matin avant de vous mettre devant votre ordinateur, le soir après l’avoir quitté ou entre midi et deux.

Si vous n’avez pas l’habitude de vous entraîner dans ce cadre-là et que vous n’avez pas nécessairement de matériel sportif, nous vous avons préparé une liste de cinq applications de sportsavec lesquelles vous pourrez faire le plein d’exercices.

Toutes les applications de sport listées sont disponibles sur iOS et Android. La majorité d’entre elles sont gratuites, mais proposent des achats intégrés pour accéder à plus de fonctionnalités. Si cela vous intéresse, nous vous conseillions de tester les versions gratuites puis de vous tourner vers celle qui vous plaît le plus.

Voici notre sélection non exhaustive, n’hésitez pas à ajouter vos suggestions en commentaire.

Quelles applications pour faire du sport à la maison ?

Nike Training Club

Nike Training Club fait certainement partie des applications de sports les plus populaires, certainement parce qu’elle appartient à la marque du même nom. Elle a le mérite d’être assez complète et personnalisée. Lors de la première connexion, vous devez créer un compte et renseigner des informations basiques comme votre genre, votre taille et votre poids.

L’application se compose de plusieurs fonctionnalités regroupées dans un menu qui apparaît en bas de l’écran : Fil d’actualité, Activité (historique et performance), Entraînements et Boutique.

La catégorie Entraînements est bien sûr la plus intéressante de l’application de sport, car c’est là que vous retrouverez les précieux exercices. Une fois que vous avez renseigné votre niveau, l’application Nike Training Club vous propose des entraînements adaptés à ce que vous cherchez. Chaque fois, l’activité, le temps et le niveau sont renseignés.

Puis, vous avez le détail des mouvements ainsi que la durée de chacun et la vidéo vous montrant son exécution. Avant de commencer la séance, vous devez la télécharger puis cliquer sur « Commencer ».

Dans la sous-catégorie Parcourir, vous pouvez choisir un groupe musculaire, un type d’entraînement ou encore sélectionner le matériel dont vous disposez.

L’autre fonctionnalité de choix concerne la création de programmes plus spécifiques basés sur vos objectifs. Vous pouvez donc par exemple choisir le programme de six semaines « S’affiner » puis renseigner votre équipement, vos nombres d’entraînements par semaine, l’inclusion ou non du running et la difficulté du programme.

Côté récompenses (dans la catégorie Activité), Nike Traning Club vous propose de compléter des badges de victoires lors de chaque étape franchie. En vrac, vous aurez droit d’être honoré du prix de lève-tôt, yogi ou encore oiseau de nuit. Les étapes basées sur votre nombre d’entrainement sont également fournies, au même titre que le nombre d’entrainements par semaine et le nombre de séries (deux semaines d’entraînement à la suite, un mois à la suite…). Dans la catégorie Fil d’actualité, vous pouvez retrouver des articles sur des recettes, des produits Nike ainsi que le détail de l’exécution de certains mouvements.

Manuellement, vous avez aussi la possibilité de renseigner une activité ainsi que son type et sa durée. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le signe + une fois que vous êtes dans la catégorie Activité.

Pour ce qui est de l’aspect social, vous pouvez inviter des amis à rejoindre l’application Nike Training Club. Toutefois, l’option n’est pas vraiment mise en avant.

Côté avantage, on notera la possibilité de choisir sa propre musique pendant une séance par le biais d’Apple Music (sur iPhone).

En bref : l’application de sport Nike Training Club est totalement gratuite, simple d’utilisation et propose des programmes spécifiques pour plus de 100 entraînements spécifiques. Elle est assez complète et inclus aussi des conseils d’athlètes qui peuvent s’avérer efficaces en cas de baisse de motivation. Par contre, elle n’est pas très tournée vers la nutrition hormis quelques recettes dans le fil d’actualité.

Freeletics

Également populaire, Freeletics propose plusieurs fonctionnalités proposées par Nike Training Club. Dans le menu disposé au bas de l’écran, on retrouvera les catégories Flux, Explorer, Coach, Profil et Notifications. La première catégorie est similaire au fil d’actualité de Nike, si ce n’est qu’il vous offre la possibilité de partager une photo et du texte puis de cross-poster votre message sur Instagram.

Côté entrainement, vous avez la possibilité d’accéder à tous les mouvements directement via les Exercices individuels. Comme chez Nike, une courte vidéo permet de voir le détail du mouvement afin d’éviter les blessures. Il existe également une liste des lieux d’entraînement proches de chez vous ainsi que des parcours basés sur la distance que vous avez renseignée.

Pour les entraînements gratuits, il en existe une vingtaine accessibles gratuitement. Vous avez la possibilité de choisir la durée et le niveau.

La fonctionnalité la plus intéressante reste toutefois payante. Pour profiter des entraînements personnalisés, Freeletics nécessite un abonnement de 2,30 euros par semaine soit 59,99 euros pour six mois. Vos programmes sont accessibles via la catégorie Coach et le fait de payer offre un accès complet à tous les parcours d’entraînement.

Freeletics dispose d’une catégorie entièrement dédiée aux conseils pour le mental (concentration, sommeil…) façon séance audio, mais ces dernières ne sont disponibles qu’en anglais pour l’instant.

Comme Nike Training Club, Freeletics propose d’inviter des amis sur l’application.

En bref : l’application de sport Freeletics est complète, mais elle n’a pas l’avantage d’être gratuite comme celle de Nike. Toutefois, elle peut se combiner avec l’application Freeletics Nutrition, ce qui peut être utile si vous souhaitez rassembler les deux et vous créer votre écosystème mobile dédié au sport à la maison.

Si vous combinez les abonnements aux applications Freeletics Entraînement et Nutrition, le tarif vous revient à 89,99 euros pour six mois.

Fizzup

Comme les applications précédentes, Fizzup est destiné à vous permettre de faire du sport n’importe où et n’importe quand, ce qui tombe bien au vu de la situation actuelle. Dans un premier temps, vous devrez renseigner votre genre et votre objectif, la fréquence à laquelle vous faites du sport ainsi que le matériel dont vous disposez. Vous devrez ensuite vous inscrire à l’application et choisir si vous acceptez les notifications ou non.

Comme les autres applications de sport, Fizzup dispose d’un menu positionné au bas de l’écran. Dans celui-ci, les catégories Accueil, Programmes, Menus et Compte. Dans les programmes, qui font office d’entraînements, vous pouvez choisir de mincir, sculpter votre corps, être en forme ou être athlète. La liste des entraînements sera adaptée à votre choix et quelques programmes sont gratuits.

Au sein de votre profil, vous pourrez voir le nombre total de séances effectuées et de calories brûlées. Vous retrouvez également un calendrier qui regroupe les dates de vos séances et leur contenu.

L’application Fizzup existe en version premium à 49,99 euros les 12 mois, une promotion actuelle qui représente -50% par rapport au service habituel. L’accès aux menus et à la liste des courses est également payant.

En bref : L’application de sport rassemble un bon nombre de fonctionnalités, tant côté sport que nutrition. Cependant, la majorité de celles-ci sont payantes. Pour profiter pleinement de Fizzup, il faut donc passer à la version payante, ce qui est un peu dommage.

7 Minutes Workout

7 minutes workout est certainement l’application de sport à la maison la plus accessible de ce classement pour tous ceux qui veulent un service simple, mais pas très personnalisé. Sur cette app, vous n’avez pas à créer un compte ni à renseigner vos objectifs.

Le Menu se divise en trois catégories intitulées Entrainements, Personnalisation et Progrès. Dans la première catégorie, toutes les sessions sont divisées par le groupe musculaire ou le type d’entrainement que vous souhaitez. En cliquant sur un entraînement, vous pourrez voir des vidéos ainsi qu’un descriptif du mouvement.

Tous les entraînements de cette application de sport à la maison sont basés sur l’entraînement fractionné, une session très courte alternant effort intense et phase de récupération avec un rapport de 2 pour 1. Ainsi, la personne travaille 20 secondes (parfois 30) et se repose 10 secondes.

Plusieurs études sur le sujet (HIIT, Tabata…) tendent à prouver que ce type d’entraînement augmente la VO2max, la quantité maximale d’oxygène que votre organisme peut utiliser selon une unité de temps (en millilitres d’oxygène par minute ou par kilogramme de poids de corps).

Dans la catégorie dédiée à la personnalisation, vous pouvez créer votre propre entrainement en fonction des 9 exercices de votre choix —basé sur la zone du corps à travailler.

Côté progrès, vous avez droit, comme sur Fuzztime, à un affichage montrant le total de vos calories brulées, du nombre d’exercices et de minutes d’effort. Un calendrier est également disponible, au même titre que votre poids —si vous renseignez ce dernier.

En bref : Comme son nom l’indique, l’application a l’avantage de proposer des entraînements rapides à ceux qui n’ont pas beaucoup de temps. 7 minutes workout est en anglais, mais comme la majorité des mouvements musculaires sont initialement en anglais, ce n’est pas si dérangeant. Côté négatif, on note l’absence de personnalisation en fonction de vos objectifs et le manque de référence totale à la nutrition. La publicité au lancement d’un entraînement est de mise ainsi que durant l’entrainement, mais elle n’est pas très invasive. Cela permet aussi un accès totalement gratuit.

30 jours fitness challenge

Si la durée du confinement total est estimée à 15 jours au moins, cela peut être l’occasion de commencer un challenge basé sur le temps —et qui en dure 30. Avec cette application de sport, l’objectif se veut clair et basé sur vos priorités (perdre du poids, se tonifier…). Après avoir renseigné l’objectif, le genre, les zones à travailler, et le nombre de séance par semaine, vous avez le choix de prendre la version payante. Celle-ci revient à 63,99 euros par an.

Côté menu, on retrouve les catégories Programmes, 30 défis, Rapport et Profil. Dans la première catégorie, vous trouvez votre programme personnalisé et payant. Il est possible de tester gratuitement l’app quelques jours, mais la durée de l’essai n’est pas indiquée.

C’est aussi ici qu’on retrouve le programme assez alimentaire qui est assez complet et détaillé, en plus d’offrir des options végétariennes.

Si vous ne voulez pas choisir la version payante, vous avez droit à 30 défis basés sur la zone du corps que vous souhaitez travailler ainsi que votre niveau. Sur l’app, ce n’est pas des vidéos, mais des animations qui montrent les mouvements en détail (bien que la vidéo soit disponible en option).

Comme pour beaucoup d’applications de sport, celle-ci rassemble les informations de base sous forme de calendrier, de calories brulées et d’entraînements terminées.

En bref : Cette application de sport a le mérite de bien porter son nom, si bien que vous aurez la possibilité de vous fixer un objectif clair dès le son lancement. Une fois de plus, 30 jour fitness challenge est gratuite, mais dispose d’une version premium. L’autre avantage est qu’elle dispose d’un espace dédié à la nutrition assez complet même avec la version gratuite. Sinon, la version gratuite lance des vidéos publicitaires assez invasives.