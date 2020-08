Spotify développe une fonctionnalité pour les événements virtuels

À cause de la pandémie, les concerts ne sont pas encore possibles dans de nombreux pays, ce qui génère un manque à gagner pour les artistes, dont les concerts constituent une partie importante des revenus depuis que ces derniers ont généralement diminué avec l’avènement des plateformes musicales. Cependant, grâce à la magie d’internet, des événements ont tout de même lieu, mais en ligne. Spotify compterait proposer une nouvelle fonctionnalité qui mettra ces événements en ligne en avant sur sa plateforme. Récemment, Jane Manchun Wong, a publié des captures d’écrans de cette nouveauté sur Spotify.

Spotify is working on Virtual Events The virtual event shown here is actually 2020 iHeartRadio Music Festival pic.twitter.com/I6BJDqeAnc — Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 25, 2020

Cette spécialiste en reverse engineering a, à plusieurs reprises, découvert des fonctionnalités sur les applications comme Facebook ou Instagram, avant même que celles-ci ne soient lancées. Et d’après son tweet, Spotify pourrait suggérer des événements virtuels lorsque l’utilisateur recherche un concert. Dans l’exemple fourni, l’application suggère un concert de BTS, qui participera à l’édition 2020 de iHeartRadio Music Festival.

A priori, Spotify n’hébergera pas lui-même les concerts, mais pourrait simplement rediriger les internautes vers les sites qui vendent des billets pour les événements virtuels. D’ailleurs, comme le note le site TechCrunch, la mise en œuvre de cette nouveauté ne serait pas compliquée pour Spotify.

En effet, avant la COVID-19, le numéro un du streaming musical avait déjà un moteur de recommandation de concerts et avait des partenariats avec des revendeurs de tickets. Pour se lancer dans les événements virtuels, Spotify n’aurait qu’à modifier les fonctionnalités existantes, ainsi que ses contrats avec les revendeurs de billets de concert (sachant que ceux-ci vendent déjà des billets pour des concerts virtuels).

A priori, Spotify pourrait présenter cette nouvelle fonctionnalité comme un moyen de soutenir les artistes qui sont affectés par la pandémie à cause de l’impossibilité de faire des concerts physiquement. Par ailleurs, l’avantage des concerts virtuels est que ceux-ci peuvent être regardés par tout le monde, mais pas seulement pas les résidents du pays où le concert a lieu.

Des événements virtuels payant sur Facebook

Rappelons que récemment, Facebook a lancé une fonctionnalité qui permet aux pages d’utiliser la fonctionnalité Facebook Live pour organiser des événements virtuels et payants. Le numéro un des réseaux sociaux indique qu’il propose cette nouveauté pour soutenir les acteurs impactés par la COVID-19.

« […] nous lançons la possibilité pour les entreprises, les créateurs, les enseignants et les éditeurs de médias de gagner de l’argent grâce aux événements en ligne sur Facebook. Les propriétaires de pages peuvent désormais créer un événement en ligne, fixer un prix, promouvoir l’événement, percevoir le paiement et héberger l’événement, le tout au même endroit », a expliqué Fidji Simo, vice-présidente et responsable de l’application Facebook. De son côté, Facebook ne percevra aucune commission de ces transactions.