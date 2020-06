Twitter veut des réactions à la Facebook sur sa plateforme

Petit à petit, Twitter est-il en train de ressembler à Facebook ? Pour rappel, la plateforme de microblogging a déjà son équivalent des Stories. Sur sa messagerie privée, il est déjà possible de réagir aux messages avec des émojis. Et il est possible que Twitter propose aussi des réactions comparables à celles de Facebook pour les publications du fil d’actualité.

C’est ce qu’a récemment découvert Jane Manchun Wong, une spécialiste en reverse engineering. Celle-ci a déjà découvert des fonctionnalités sur des apps mobiles comme Facebook, Instagram et d’autres alors que ces fonctionnalités n’étaient pas encore présentées. Et cette fois-ci, ce sont les tests de Twitter qui sont mis en lumière. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, en plus du bouton pour retweeter ou retweeter avec un commentaire, il y a une nouvelle option pour réagir avec des emojis. Bien entendu, il est possible (ou même probable ?) que le choix de ces emojis ne soit pas définitif.

Twitter is working on Tweet Reactions…? pic.twitter.com/3Sb6c8cYe3 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 10, 2020

Pour le moment, Twitter n’a pas encore annoncé cette nouvelle fonctionnalité. Et il est possible que la plateforme soit encore en train de tester celle-ci en interne ou avec un petit groupe d’utilisateurs, avant de déployer si les retours sont positifs.

Mais pourquoi Twitter s’inspire-t-il d’autres applications ?

Si la plateforme de microblogging est presque parfaite pour ceux qui l’utilisent déjà régulièrement, l’entreprise a peut-être envie de rendre l’interface de l’app plus familière pour les nouveaux utilisateurs. Après tout, ces dernières années, Twitter n’a cessé de rendre son interface plus facile à utiliser pour les nouveaux abonnés. Et cela a permis d’avoir des résultats plutôt encourageants. L’entreprise a par exemple attribué, en partie, sa forte croissance du dernier trimestre 2019, à ces efforts. « Nos efforts pour accroître la pertinence et la facilité d’utilisation ont généré une croissance de 21% des mDAU au quatrième trimestre, plus de la moitié des 26 millions de mDAU ajoutés en 2019 étant directement imputables aux améliorations des produits », avait déclaré Jack Dorsey, CEO de Twitter, lors de la présentation de ces résultats du dernier trimestre. Celui-ci avait aussi indiqué vouloir continuer sur cette lancée pour cette année 2020.

Sinon, il est à noter que la croissance de Twitter a également été importante durant le confinement. Aujourd’hui, la plateforme a 166 millions d’utilisateurs actifs monétisables.