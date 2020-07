Spotify web optimise la prise en charge des terminaux Chromecast

Si Spotify est généralement utilisé sous la forme d’application mobile, via iOS ou Android, la plateforme de streaming audio est également disponible sur le web, sous Windows et Mac. Toutefois, ces versions souffrent de quelques options manquantes, notamment celle permettant de lancer un stream vers un appareil Chromecast à proximité. Un oubli aujourd’hui réparé.

Spotify Web se fait plus « Chromecast friendly »

En effet, les versions Windows et Mac de Spotify web sont désormais en mesure de lancer un stream vers un Chromecast. Auparavant, s’il était possible de contrôler un stream lancé en amont via iOS ou Android, il était impossible de démarrer ce dernier via Spotify web.

Dorénavant, il est donc possible de diffuser de la musique vers un appareil Chromecast compatible, de la même manière que sur un terminal iOS ou Android. Concrètement, il suffit de cliquer sur l’option « Appareils disponibles », pour afficher la liste des terminaux compatibles, qui incluent désormais Google Cast et les terminaux compatibles Spotify Connect. Une fonction réclamée depuis quelques années maintenant par les utilisateurs, et qui arrivent donc via la version 1.1.38 de Spotify web.

Spotify qui s’est récemment lancé sur un tout nouveau marché : le podcast vidéo. En effet, depuis quelques jours maintenant, la plateforme permet à certains créateurs de publier des versions vidéo de leurs émissions jusqu’ici disponibles au format podcast audio. Sur Spotify, la vidéo ne remplace pas le contenu audio, mais intervient comme une fonctionnalité complémentaire qui permet aux créateurs d’avoir de meilleures interactions avec leurs audiences.

De ce fait, lorsque l’utilisateur ouvre un podcast qui est disponible en vidéo, la vidéo sera affichée à l’écran. Cependant, à tout moment, il peut mettre Spotify en arrière-plan sur son smartphone, et ne consommer que la partie audio. A noter que cette fonction de podcast vidéo est disponible à la fois sur la version mobile comme sur la version web du service.