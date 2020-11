Spotlight : Snapchat dégaine une nouvelle fonctionnalité inspirée de TikTok

Il y a quelques années, tout le monde tentait d’imiter Snapchat. C’était notamment le cas d’Instagram qui avait lancé Direct, une app indépendante du réseau social qui permettait d’utiliser sa messagerie privée et des fonctions de Stories. Depuis, cette dernière a été rattachée à la plateforme principale mais elle reste très inspirée de ce que faisait Snapchat en misant notamment sur les filtres.

Quelques années plus tard, c’est désormais au tour de Snapchat de faire de même. L’application vient en effet de lancer Spotlight, un espace dont les caractéristiques ne sont pas sans rappeler TikTok. Les utilisateurs peuvent ainsi créer et regarder de courtes vidéos divertissantes dans un flux à défilement vertical. Ils disposent pour cela du nouvel outil dont nous vous parlions le mois dernier qui permet d’ajouter un titre musical pour remplacer le son original de leur vidéo. Un cinquième onglet intitulé « Play » a par ailleurs été créé sur l’écran d’accueil pour visionner les créations.

Un million de dollars par jour pour les vidéastes

Quelques différences subsistent néanmoins entre cette nouvelle fonctionnalité et TikTok. Ainsi, les spotlights ne comporteront pas de section de commentaires publics et les profils seront privés par défaut. Les utilisateurs pourront ainsi verrouiller leurs comptes tout en en publiant du contenu.

Pour son lancement, la firme veut frapper un grand coup et prévoit de distribuer un million de dollars par jour aux créateurs (âgés de 16 ans et plus) qui publieront les meilleurs snaps sur Spotlight. L’opération doit se poursuivre jusqu’à la fin 2020. Le critère d’attribution est simple : l’algorithme va allouer les revenus en fonction du nombre de vues qu’un snap obtient chaque jour et le comparera aux autres utilisateurs. L’idée est donc de fidéliser son public en l’encourageant à poster régulièrement et pourquoi pas d’étendre sa base d’utilisateurs.

Pour l’heure, Spotlight est disponible en France ainsi qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie, mais l’entreprise le déploiera à l’échelle mondiale très prochainement.