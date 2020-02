Square-Enix ne compte pas lancer de jeux « exclusifs » PS5 et Xbox Series X avant longtemps…

Square-Enix, de la cross-gen avant la next-gen

Vous le savez, cette fin d’année 2020 sera marquée par la disponibilité de la nouvelle PlayStation 5 de Sony, mais aussi de la nouvelle Xbox Series X de Microsoft, dont de nouvelles informations techniques ont été divulguées tout récemment. Comme toujours, durant les premiers mois, les joueurs doivent s’attendre à voir débarquer de nombreux titres « cross-gen« , et l’éditeur Square-Enix a été particulièrement transparent à ce sujet.

En effet, lors d’une réunion avec ses actionnaires, l’éditeur à l’origine de titres tels que Final Fantasy, Dragon Quest ou encore Kingdom Hearts, a confirmé ne pas vouloir lancer le moindre jeu « next-gen » avant un long moment. Cela ne veut pas dire que l’on ne pourra profiter de jeux Square-Enix sur PS5 et Xbox Series X, mais ces derniers seront également disponibles sur PS4 et Xbox One.

Selon Yosuke Matsuda : « La prochaine génération de consoles sera rétrocompatible, donc nous prévoyons pour le moment de rendre nos nouveaux jeux disponibles à la fois sur la génération de consoles actuelle et sur la prochaine. » Pour Square-Enix, c’est on ne peut plus clair, on ne compte pas proposer le moindre jeu « exclusif » à la nouvelle génération de consoles avant 2021 (voir 2022…).

Evidemment, du côté de Square-Enix, la manoeuvre est plutôt habile, puisque l’éditeur profitera non seulement de l’engouement pour les nouvelles PS5 et Xbox Series X, mais aussi du gigantesque parc installé de PS4 et Xbox One. Pour le joueur en revanche, cela signifie que les premiers jeux « next-gen » de Square-Enix ne seront pas développés spécifiquement pour la nouvelle génération de consoles, et il faudra donc accepter de jouer à des versions « améliorées » de jeux PS4 et Xbox One…

Cela n’est pas exclusif à Square-Enix, loin de là, et il y a toujours une période de transition assez délicate lorsque l’on passe d’une génération de consoles à une autre. On se souvient par exemple du lancement de la PS4 et de la Xbox One fin 2013, avec des jeux comme Assassin’s Creed Black Flag, Call of Duty Ghosts ou encore Battlefield 4, tous disponibles également sur la génération précédente.