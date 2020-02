Xbox dévoile les caractéristiques officielles de la Xbox Series X, et c’est impressionnant !

Alors que cela fait déjà deux mois que la nouvelle Xbox Series X fut dévoilée au monde entier lors de la dernière cérémonie des Game Awards, voilà que Microsoft décide de communiquer une nouvelle fois, par l’intermédiaire d’un communiqué de presse sur le site officiel de Xbox avec de nombreuses informations de la part de Phil Spencer, le patron de la firme. On y découvrez ainsi les caractéristiques officielles de la machine et Microsoft confirme le rendez-vous de l’E3 en juin prochain qui s’annonce particulièrement intéressant pour Microsoft.

Xbox Series X : Un monstre de 12 Teraflops

C’est donc officiel, après de nombreuses rumeurs, l’information est confirmée par Microsoft. La Xbox Series X sera un monstre de puissance de 12 Teraflops. Cette console propose un gap de puissance et de vitesse par rapport à la génération précédente et à la Xbox Series X, actuellement la console la plus puissante du monde. L’idée est donc d’offrir aux joueurs des mondes vivants, dynamiques et étonnants et de minimiser tous les aspects qui peuvent nuire à l’expérience. Xbox annonce ainsi sur son site officiel que les caractéristiques officielles de la Series X sont les suivants :

Processeur personnalisé de nouvelle génération : La Xbox Series X est la console Xbox la plus puissante jamais alimentée par un processeur conçu sur mesure exploitant les dernières architectures Zen 2 et RDNA 2 d’AMD. Offrant quatre fois la puissance de traitement d’une Xbox One et permettant aux développeurs de tirer parti de 12 TFLOPS de performances GPU (Graphics Processing Unit). Soit deux fois celle d’une Xbox One X et plus de huit fois la Xbox One d’origine sortie en 2013.

: La Xbox Series X est la console Xbox la plus puissante jamais alimentée par un processeur conçu sur mesure exploitant les dernières architectures Zen 2 et RDNA 2 d’AMD. Offrant quatre fois la puissance de traitement d’une Xbox One et permettant aux développeurs de tirer parti de 12 TFLOPS de performances GPU (Graphics Processing Unit). Soit deux fois celle d’une Xbox One X et plus de huit fois la Xbox One d’origine sortie en 2013. Variable Rate Shading (VRS) : La forme brevetée de VRS permet aux développeurs d’utiliser plus efficacement toute la puissance de la Xbox Series X. Plutôt que de passer uniformément des cycles de GPU à chaque pixel de l’écran, ils peuvent hiérarchiser les effets individuels sur des personnages de jeu spécifiques ou des objets environnementaux importants. Cette technique se traduit par des fréquences d’images plus stables et une résolution plus élevée, sans impact sur la qualité d’image finale.

: La forme brevetée de VRS permet aux développeurs d’utiliser plus efficacement toute la puissance de la Xbox Series X. Plutôt que de passer uniformément des cycles de GPU à chaque pixel de l’écran, ils peuvent hiérarchiser les effets individuels sur des personnages de jeu spécifiques ou des objets environnementaux importants. Cette technique se traduit par des fréquences d’images plus stables et une résolution plus élevée, sans impact sur la qualité d’image finale. DirectX Raytracing accéléré par matériel : L’idée est de proposer des environnements plus dynamiques et réalistes propulsés par DirectX Raytracing accéléré par matériel. Il s’agit d’une première pour les jeux sur console. Cela signifie un éclairage réaliste, des réflexions précises et une acoustique réaliste en temps réel pendant que vous explorez le monde du jeu.

: L’idée est de proposer des environnements plus dynamiques et réalistes propulsés par DirectX Raytracing accéléré par matériel. Il s’agit d’une première pour les jeux sur console. Cela signifie un éclairage réaliste, des réflexions précises et une acoustique réaliste en temps réel pendant que vous explorez le monde du jeu. Stockage SSD : Avec le disque dur SSD nouvelle génération, presque tous les aspects des jeux sont améliorés. Les mondes de jeu sont plus grands, plus dynamiques et se chargent en un éclair.

Avec le disque dur SSD nouvelle génération, presque tous les aspects des jeux sont améliorés. Les mondes de jeu sont plus grands, plus dynamiques et se chargent en un éclair. Reprise rapide: La nouvelle fonctionnalité de reprise rapide vous permet de continuer plusieurs jeux à partir d’un état suspendu presque instantanément, vous ramenant là où vous étiez et ce que vous faisiez, sans attendre à travers de longs écrans de chargement.

La nouvelle fonctionnalité de reprise rapide vous permet de continuer plusieurs jeux à partir d’un état suspendu presque instantanément, vous ramenant là où vous étiez et ce que vous faisiez, sans attendre à travers de longs écrans de chargement. Entrée de latence dynamique (DLI): Optimisation de la latence dans le pipeline joueur-console en commençant par la manette sans fil Xbox, qui exploite un protocole de communication sans fil propriétaire à large bande passante lorsque la manette est connectée à la console. Avec le Dynamic Latency Input (DLI), une nouvelle fonctionnalité permet de synchroniser immédiatement le pad avec des commandes qui sont encore plus précises et réactives.

Optimisation de la latence dans le pipeline joueur-console en commençant par la manette sans fil Xbox, qui exploite un protocole de communication sans fil propriétaire à large bande passante lorsque la manette est connectée à la console. Avec le Dynamic Latency Input (DLI), une nouvelle fonctionnalité permet de synchroniser immédiatement le pad avec des commandes qui sont encore plus précises et réactives. Innovation HDMI 2.1: Microsoft annonce s’être associté au forum HDMI et aux fabricants de téléviseurs pour offrir la meilleure expérience de jeu grâce à des fonctionnalités telles que le mode de faible latence automatique (ALLM) et le taux de rafraîchissement variable (VRR). ALLM permet à la Xbox One et la Xbox Series X de régler automatiquement l’écran connecté sur son mode de latence le plus bas. La technologie VRR synchronise la fréquence de rafraîchissement de l’affichage à la fréquence d’images du jeu, en conservant des visuels fluides sans se déchirer. Assurer un décalage minimal et l’expérience de jeu la plus réactive.

Microsoft annonce s’être associté au forum HDMI et aux fabricants de téléviseurs pour offrir la meilleure expérience de jeu grâce à des fonctionnalités telles que le mode de faible latence automatique (ALLM) et le taux de rafraîchissement variable (VRR). ALLM permet à la Xbox One et la Xbox Series X de régler automatiquement l’écran connecté sur son mode de latence le plus bas. La technologie VRR synchronise la fréquence de rafraîchissement de l’affichage à la fréquence d’images du jeu, en conservant des visuels fluides sans se déchirer. Assurer un décalage minimal et l’expérience de jeu la plus réactive. Prise en charge de 120 FPS: Avec une prise en charge jusqu’à 120 FPS (images par secondes), la Xbox Series X permet aux développeurs de dépasser la sortie standard de 60 FPS actiellement en faveur d’un réalisme accru ou d’une action rapide.

Avec une prise en charge jusqu’à 120 FPS (images par secondes), la Xbox Series X permet aux développeurs de dépasser la sortie standard de 60 FPS actiellement en faveur d’un réalisme accru ou d’une action rapide. Quatre générations de jeux : Tout l’expérience Xbox dans une console. C’est l’engagement en matière de compatibilité de Microsoft, ce qui signifie que les jeux Xbox One existants, y compris les jeux Xbox 360 rétrocompatibles et les jeux Xbox originaux, seront rétrocompatibles et auront une apparence et une qualité de jeu encore meilleures. Vos jeux préférés, y compris les titres dans le Xbox Game Pass, bénéficient de fréquences d’images plus stables, de temps de chargement plus rapides et d’une résolution et d’une fidélité visuelle améliorées, le tout sans aucun travail de développeur requis. Vos accessoires de jeu Xbox One vous accompagnent également.

: Tout l’expérience Xbox dans une console. C’est l’engagement en matière de compatibilité de Microsoft, ce qui signifie que les jeux Xbox One existants, y compris les jeux Xbox 360 rétrocompatibles et les jeux Xbox originaux, seront rétrocompatibles et auront une apparence et une qualité de jeu encore meilleures. Vos jeux préférés, y compris les titres dans le Xbox Game Pass, bénéficient de fréquences d’images plus stables, de temps de chargement plus rapides et d’une résolution et d’une fidélité visuelle améliorées, le tout sans aucun travail de développeur requis. Vos accessoires de jeu Xbox One vous accompagnent également. Smart Delivery : Cette technologie vous permet d’acheter un jeu une fois et de pouvoir jouer sur Xbox One ou Xbox Series Xn tout en obtenant la bonne version de ce jeu sur la Xbox sur laquelle vous jouez. Microsoft s’engage à utiliser Smart Delivery sur tous les jeux exclusifs Xbox Game Studios, y compris Halo Infinite, en assurant aux joueurs de ne devoir acheter un titre qu’une seule fois pour jouer à la meilleure version disponible pour la console Xbox sur laquelle ils choisissent de jouer. Cette technologie est disponible pour tous les développeurs et éditeurs, et ils peuvent choisir de l’utiliser pour des titres qui seront d’abord publiés sur Xbox One et qui arriveront plus tard sur la Xbox Series X.

: Cette technologie vous permet d’acheter un jeu une fois et de pouvoir jouer sur Xbox One ou Xbox Series Xn tout en obtenant la bonne version de ce jeu sur la Xbox sur laquelle vous jouez. Microsoft s’engage à utiliser Smart Delivery sur tous les jeux exclusifs Xbox Game Studios, y compris Halo Infinite, en assurant aux joueurs de ne devoir acheter un titre qu’une seule fois pour jouer à la meilleure version disponible pour la console Xbox sur laquelle ils choisissent de jouer. Cette technologie est disponible pour tous les développeurs et éditeurs, et ils peuvent choisir de l’utiliser pour des titres qui seront d’abord publiés sur Xbox One et qui arriveront plus tard sur la Xbox Series X. Xbox Game Pass : En plus des jeux de quatre générations de consoles, le Xbox Game Pass, continuera à inclure des jeux First Party, comme Halo Infinite , dès leur lancement. Xbox est impatient de voir des millions de joueurs expérimenter le catalogue Xbox Game Pass pour plonger dans une bibliothèque complète de jeux de haute qualité, en jouant à ceux que vous aimez maintenant et en découvrant également votre prochaine grande aventure.

Microsoft promet que la Xbox Series X est leur console la plus puissante jamais conçue pour cette nouvelle génération de consoles. Plus que jamais, l’idée de Microsoft sera de placer le joueur en centre de l’équation. Proposer aux 15 studios de Microsoft de proposer des expériences incroyables aux joueurs, en association avec les services comme le Game Pass et bien entendu le Project xCloud !

Phil Spencer termine son communiqué de presse en nous disant que Microsoft a vraiment hâte de partager plus d’informations avec nous dans les prochains mois, dont l’E3 qui risque d’être très mouvementé pour la firme américaine qui jouera à domicile. C’est lors de cet événement que Microsoft dévoilera sans doute le prix de la console qui sera un détail très important.