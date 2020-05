Star Trek Discovery sur Netflix : où en est la saison 3 ?

Sur Netflix, la franchise Star Trek a connu un surprenant essor. Alors que le spin-off sur Picard diffusé par Amazon Prime Video a reçu un accueil plutôt mitigé, Star Trek Discovery la série diffusée par Netflix a reçu meilleur presse. Alors que la quatrième saison a déjà été commandée, certains fans ont craint le pire pour la troisième saison qui n’a toujours pas été diffusée. L’épidémie de coronavirus représente-t-elle une menace pour le show ? Comme pour d’autres programmes faut-il s’attendre à ce que la sortie soit décalée ? On fait le point.

Cela fait désormais plus d’un an que la saison 2 a été mise en ligne sur Netflix. De quoi soulever quelques inquiétudes chez les fans, même si la plateforme de streaming n’est pas abonnés aux rythmes des séries du PAF.

L’acteur Wilson Cruz s’est exprimé sur Twitter pour donner quelques bonnes nouvelles.

Il n’est d’ailleurs pas le seul de l’équipe à avoir pris la parole sur le sujet. En effet, le monteur Scott Gamzon a lui aussi précisé que le travail était bien en cours, mais que c’était aussi plus difficile à faire à distance. Précision utile, selon lui, cela vaut le coup d’attendre.

Post production, Sound, VFX and Editorial are all hard at work from our homes. It’s going to take longer and there have been challenges but the results will be worth the wait!

— Scott Gamzon, ACE (@ScottGamzon) May 2, 2020