Star Trek : Discovery : la saison 4 serait déjà confirmée

L’année 2020 s’annonce définitivement très riche en bonnes nouvelles pour les fans de la franchise Star Trek. Alors que la série Picard va débarquer dans quelques jours sur les écrans, une autre série voit son espérance de vie se prolonger. En effet, c’est la série Star Trek : Discovery qui devrait avoir le droit à une quatrième saison.

Star Trek Discovery : un vrai succès critique

Aux Etats-Unis, la série est diffusée au cinéma sur CBS : All Access. Or, le service de streaming vient d’annoncer que le programme allait être renouvelé pour une nouvelle saison. Lancée en 2017 ,la série qui est diffusée en France via Netflix introduit un nouvel équipage, de nouveaux acteurs et surtout un nouveau vaisseau (le Discovery). Très bien réalisée visuellement la série pouvait s’appuyer sur un rythme très enlevé, notamment avec une guerre contre l’Empire Klingon.

La saison 2 s’est révélée tout aussi satisfaisante, malgré une approche différente. En effet, le casting de la première saison a été renforcé par des personnages bien connus : le capitaine Christopher Pike, Spock et le vaisseau Enterprise. Le résultat final a réussi à attirer à la fois de nouveaux fans et des anciens fanatiques de Star Trek.

On sait déjà que la saison 3 dont la date de diffusion n’a pas encore été dévoilée, nous propulsera près de 1000 dans le futur avec Michael Burnham toujours dans le rôle principal. Le fait que la saison 4 soit déjà annoncée est de bon augure pour la série et les fans de Star Trek. Reste désormais à espérer que Picard soit aussi satisfaisant.

Pour ne rien gâcher, la situation est aussi en train de s’améliorer du côté du cinéma, notamment grâce à la fusion entre Viacom et CBS à la fin de l’année 2019. De quoi relancer l’univers de Star Trek pour un bon petit moment.