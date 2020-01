Star Trek s’apprête à passer à la vitesse supérieure avec plusieurs nouvelles séries

L’univers de Star Trek semble définitivement sur le point de (re)passer à la vitesse supérieure de distorsion. La série Picard va être mise en ligne dans quelques jours (le 23 janvier). Avant même la diffusion de la saison 3, Discovery est déjà renouvelé pour une saison 4. Mais, derrière ces deux séries qui ouvrent la voie, et alors que le 4e opus au cinéma fait toujours parler de lui, d’autres séries se profilent.

Star Trek prend des risques

Après l’échec du troisième Star Trek, réalisé par Justin Lin en 2016, on pouvait craindre le pire. Mais la Paramount avance son vaisseau, en prenant son temps mais en multipliant les pistes. Noah Hawley a été retenu au cinéma, avec l’ambition d’un retour aux sources. Interrogé par la presse américaine, il a résumé ainsi sa vision, semblant en creux, vouloir ralentir sur les effets spéciaux, devenus trop souvent une marque de fabrique.

Star Trek met l’accent sur l’exploration et l’humanité à son meilleur, ainsi que sur la diversité et la résolution créative de problèmes.

Dans le même temps, Alex Kurtzmann, le boss de Star Trek, a révélé que deux autres séries seraient au programme. Ils n’ont pas encore été annoncés et on ignore les détails. Vu les possibilités offertes par l’univers de Star Wars, jouer aux devinettes parait plutôt risqué. Mais on peut penser qu’il pourrait s’agir d’un spin-off, par exemple de Picard ou bien de ramener un autre personnage adoré des fans.

Par ailleurs, Star Trek a déjà d’autres programmes qui sont lancés Le premier est un spin-off de la série Discovery. Il se concentrera sur la section 31, à l’honneur dans la saison 2 de la série et sur le personnage de Philippa Georgiou, joué par Michelle Yeoh. Deux séries animées sont aussi en développement et la saison 2 de Picard serait aussi déjà lancée.