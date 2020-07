Star Wars : ce choix qui aurait pu bouleverser la trilogie de Disney

La dernière trilogie Star Wars n’a pas vraiment eu le succès escompté auprès des fans. C’est même plutôt le contraire. Les choses en sont arrivées à un tel point que des rumeurs ont émergé cette semaine sur un débat inédit. Lucasfilm et Disney envisageraient tout simplement de retirer la dernière trilogie des canons de la franchise Star Wars. Des films aux incroyables budgets ramenés au même niveau que de la fanfiction. Au-delà du débat qui risque d’agiter les fans pendant de longs mois, il peut être intéressant de se livrer au jeu du « et si… ». C’est peu ou prou ce qu’ont fait les frères Russo.

Star Wars, honneur à Luke Skywalker

Dans ce petit exercice, les réalisateurs de Avengers : Endgame, ont révélé que s’ils avaient réalisé la trilogie à la place de J.J Abrams et Rian Johnson, ils auraient fait un choix radicalement différent. Les trois films auraient en effet été centrés autour du personnage de Luke Skywalker, joué par Mark Hamill.

On se serait probablement concentrés sur le personnage de Luke Skywalker, et sur son histoire. Pour moi, il y avait assez de matière pour faire trois films avec ça. Mais il y a toujours plusieurs manières de faire.

Plus avant dans la réponse, ils précisent toutefois qu’ils préfèrent ne pas s’attadarder ce qu’ils auraient fait s’ils avaient été aux manettes. Mais, le sujet pourrait bien inspirer des fans si la dernière trilogie est effacée des tablettes. Le personnage de Luke Skywalker que l’on espérait voir jouer un rôle important est ainsi quasiment absent du Réveil de la Force. Pourtant du côté des fans, on espérait vraiment le voir jouer une sorte de sauveur. Même Mark Hamill a été surpris par certaines décisions narratives. On peut toutefois douter qu’il signerait aujourd’hui pour une autre trilogie..