Star Wars : Hayden Christensen de retour dans la série sur Obi-Wan Kenobi ?

Les bonnes nouvelles pourraient bien se succéder pour les fans de Star Wars. La franchise a bien compris, comme avec The Mandalorian qu’il fallait jouer sur la fibre nostalgique pour convaincre le public de fans. Ainsi, une série sur Ahsoka Tano est en préparation et bien sûr celle sur Obi-Wan Kenobi, qui sera à nouveau joué par Ewan McGregor. Si celui-ci a déjà affirmé son plaisir de participer au tournage pour des raisons très particulières, un certain acteur a peut-être aussi joué un rôle dans tout ça : Hayden Christensen. Celui qui incarnait son apprenti devenu Dark Vador, pourrait en effet faire son retour.

Hayden Christensen pour un rôle récurrent

Pour rappel, la série sur Obi-Wan Kenobi est à priori censée se dérouler entre les épisodes 3 et les épisodes 4, de la saga. Soit alors que Maître Jedi a vaincu son apprenti dans la Revanche des Sith. Celui-ci a survécu, a enfilé la fameuse armure noire et est devenu Dark Vador.

L’idée de la série pourrait donc être de développer plus avant cette relation entre les deux hommes. Le site LRM Online, n’hésite pas à parler d’un rôle récurrent pour Haden Christensen. Il ne s’agirait pas donc simplement d’une courte apparition, mais d’une volonté de recomposer le duo à l’écran, mais pas vraiment côte-à-côte, combattant des drones, comme on a longtemps pu les voir.

Même si l’information n’avait pas été évoquée jusque-là et qu’elle est toujours à prendre avec des pincettes, difficile de ne pas y voir un vrai choix logique pour Disney et LucasFilms. Surtout, à l’écran, les deux acteurs avaient une vraie alchimie. Reste que Hayden Christensen n’a pas vraiment connu un destin épique ces dernières années et il ne règne sur aucune galaxie très lointaine à Hollywood. Après l’échec de Jumper en 2008, il a peu ou prou disparu des radars. Le ramener serait donc un vrai pari…